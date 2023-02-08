Уизерспун и Кутчер рассказали о новой романтической комедии

Оскаровская лауреатка снялась с Эштоном Кутчером в фильме Netflix «К тебе или ко мне».

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Риз Уизерспун возвращается к корням, к романтическим комедиям. Последние шесть лет она снималась, в основном, в драмах, и вот, теперь фильм Netflix «Ко мне или к тебе», переворачивающий клише ромкомов и освещающий отношения людей среднего возраста, где она сыграла главную роль. «Неужели это было так долго? У меня не было такой цели. Не думаю, что я вообще когда-либо перестану их делать», - рассказала Уизерспун в беседе с Vanity Fair на премьере своей новой картины в Лос-Анджелесе. «Они очень важны для меня. Это мой любимый жанр, потому что он вызывает у людей хорошие чувства. А эта (картина), вообще, особенная, потому что у нас есть разные голоса и разные перспективы для рассказа истории. Наш фильм об одинокой матери, которой за 40, получающей второй шанс, чтобы найти любовь. Вы не часто увидите такое в романтической комедии».

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10-го февраля «Ко мне или к тебе» выйдет на Netflix. По сюжету, Дебби (Уизерспун) и Питер (Кутчер) - давние друзья, чьи отношения начались с одной, совместно проведённой ночи. Двадцать лет спустя Дебби живёт в Лос-Анджелесе и воспитывает 13-летнего сына, в то время как патологически боящийся ответственности Питер обретается в роскошной холостяцкой квартире в нью-йоркском Бруклине. Эти двое по-прежнему невероятно близки и ежедневно разговаривают по FaceTime. Питер предлагает на неделю обменяться домами, чтобы Дебби смогла сдать в Нью-Йорке последний экзамен и получить степень магистра, пока он присмотрит за её сыном в Лос-Анджелесе. Этот обмен приводит их к важным выводам об отношении к друг другу.

«Женщины за 40 тоже заслуживают историй. Важно знать, что после 40-а жизнь не заканчивается», - говорит актриса. «У моей героини есть амбиции, и она хочет чувствовать себя живой. Вам не должно быть за 20, чтобы вы смогли прочувствовать это, и я думаю, множество женщин чувствуют себя так же, когда достигают моего возраста. Мы хотим увидеть что-то, что очень близко к реальности. Даже с персонажем Эштона мы показываем реальность, в которой живут 40-летние, и это то, о чём никогда раньше не говорили, и надеюсь, это изменит взгляд людей. В нашей истории всё ещё есть и роман, и побег, но мы пытаемся связать то, что видим в повседневной жизни с тем, что хотим видеть в фильмах».

Кутчер тоже совершил своего рода возвращение с этим фильмом после долгого отсутствия на экране. Его предыдущая полнометражная картина «Джобс: Империя соблазна» вышла в 2013-м году, а с 2016-го по 2020-й гг. он снимался в сериале «Ранчо». В это же время Кутчер начал параллельную карьеру технологического инвестора, вложившись на этапе стартапов в такие, ставшие успешными, компании, как Uber, Airbnb и Spotify. В 2019-м у него диагностировали редкое аутоиммунное заболевание, которое однажды привело к неспособности видеть, слышать и ходить. Год ушёл на восстановление. Сейчас он снова играет, с уже иной перспективой. Прошедшим летом появился во второстепенной роли в драме «Месть», а совсем недавно воспроизвёл звёздную роль Келсо в спин-оффе популярного ситкома «Шоу 70-х» - «Шоу 90-х». «Полагаю, в это время я осознал, что миру нужны решения для существующих в мире проблем. И очень важно рассказывать истории, которые влияют на публичный дискурс и влияют на нарратив. Я люблю рассказывать истории. Я хочу быть частью компаний и проектов, которые что-то говорят людям и несут им радость. «Ко мне или к тебе» - весёлый фильм, и я надеюсь, он подарит людям счастье. Он создан для меня».

«Я не считаю это отсутствием», - говорит Кутчер о том периоде времени. «Моя жена (Мила Кунис) – актриса и имеет продакшен-компанию, и всегда в этом варится. Думаю, я просто очень тихо веду себя в публичном пространстве, чтобы концентрироваться на вещах, которые, действительно, мне небезразличны, например, на своей семье».

Когда Кутчер прочитал сценарий «Ко мне или к тебе», то сразу понял, что должен получить роль. Во многом «загорелся» из-за того, что история отражает опыт его личной жизни. «Во-первых, я всегда хотел поработать с Риз», - пояснил Эштон. «Она – идеальная рассказчица. Во-вторых, когда я прочитал сценарий о двух людях, друживших 20 лет и потом вдруг осознавших, что между ними есть что-то большее, меня это захватило. У меня есть что сказать в этой части истории. Именно так я соединился с женой».