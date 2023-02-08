Умер актер из фильмов про Зорро

На счету артиста заметно более ста проектов, включая ряд известных - "Маска Зорро" и "Легенда о Зорро" с Бандерасом, "Людоед" с Гаем Пирсом, "Куба либре" Эттвуда, плюс богатая череда проектов про национальных мексиканских героев.

Бесерриль родился в Сан-Луис-Потоси, пел в хоре, на сцене - с 15 лет. Перебравшись в Мехико, поступил в театральное училище. Как подающий надежды получил стипендию от правительства Франции и в 25 лет отправился в Париж - оттачивать мастерство. Задержавшись во Франции на 20 лет. На родину окончательно вернулся в 90-х, так как, по словам актера, его истомила ностальгия.