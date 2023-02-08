Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон рассказала, что стало с культовым купальником красного цвета с желтым логотипом на животе из сериала "Спасатели Малибу", который прославил ее в 1990-х годах. Подробностями звезда поделилась в интервью Entertainment Tonight.

Памела Андерсон призналась, что она до сих пор хранит этот купальник и даже иногда примеряет.

По словам актрисы, у нее было несколько купальников со съемочной площадки, но сейчас остался только один, который до сих пор ей подходит.

"Я периодически надеваю его после душа, чтобы удивить окружающих", — поделилась американская фотомодель.

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