Умер актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров

Cоветский и российский актер Сергей Столяров скончался в возрасте 60 лет, сообщает «Российская газета».
Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем поступил в труппу Театра Советской Армии. С 1986 по 1990 годы был автором, ведущим и режиссером телепрограммы «Детский час», позже был режиссером программам «Взгляд» и «Телескоп».
Зрители знают его по ролям в таких фильмах, как «Призываюсь весной», «Первый парень», «Возвращение», «Не забывай», «Завтра была война» и «Цыганское счастье».
Сергей Столяров был сыном актера Кирилла Столярова и внуком Сергея Столярова – народного артиста РСФСР.