Умер актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров

Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем поступил в труппу Театра Советской Армии. С 1986 по 1990 годы был автором, ведущим и режиссером телепрограммы «Детский час», позже был режиссером программам «Взгляд» и «Телескоп».