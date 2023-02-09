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4 минуты назад

Умер актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров

Мир24иещё 1

Cоветский и российский актер Сергей Столяров скончался в возрасте 60 лет, сообщает «Российская газета».

Умер актер из фильма «Завтра была война» Сергей Столяров
Фото: Мир24Мир24

Сергей Столяров родился 2 июля 1962 года в Москве, окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем поступил в труппу Театра Советской Армии. С 1986 по 1990 годы был автором, ведущим и режиссером телепрограммы «Детский час», позже был режиссером программам «Взгляд» и «Телескоп».

Зрители знают его по ролям в таких фильмах, как «Призываюсь весной», «Первый парень», «Возвращение», «Не забывай», «Завтра была война» и «Цыганское счастье».

Сергей Столяров был сыном актера Кирилла Столярова и внуком Сергея Столярова – народного артиста РСФСР.

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