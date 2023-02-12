Не секрет, что многие актеры даже будучи партнерами на съемочной площадке, на дух не переносят друг друга. Но ситуация принимает совершенно другой оборот, когда дело доходит до демонстрации этой неприязни. Об одном таком случае рассказала TikTok-блогер Маша Вишня (@vishnya.masha) в одном из своих видео.

На съемках фильма о легендарном маньяке Зодиаке было по-настоящему горячо. Во-первых, перед создателями картины стояла амбициозная задача: рассказать на языке кинематографа историю о человеке, который держал в страхе Сан-Франциско на протяжении долгих лет, но при этом так и не был найден.

А во-вторых – между Робертом Дауни-младшим (сыграл роль журналиста Пола Эйвери) и Марком Руффало (получил роль инспектора Дэвида Тоски) то и дело вспыхивали конфликты. Один из них вовсе закончился дракой. Тогда третья звезда картины – актер Джейк Джилленхол – попытался разнять вспыльчивых коллег. За что сам поплатился.

Какую неожиданную выгоду Джилленхол смог получить после участия в драке, смотрите в видео.

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