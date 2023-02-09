Walt Disney анонсировала самые масштабные сокращения в своей истории

На этом планируется сэкономить миллиарды долларов.
Как сообщают американские СМИ, гендиректор Walt Disney Роберт Айгер объявил о грядущей серьезной реорганизации штатов.
В сухих цифрах, со слов бизнесмена, ражи ежегодной экономии средств в 5,5 миллиарда долларов штат компании станет меньше на три процента.
Что такое три процента в масштабах такого гиганта, как Walt Disney? Это порядка семи тысяч человек, которые практически разом лишатся работы.
В истории компании такое сокращение может стать крупнейшим в истории ее существования, произошедшее одномоментно.