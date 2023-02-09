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1 час назад

Walt Disney анонсировала самые масштабные сокращения в своей истории

Inc-News

На этом планируется сэкономить миллиарды долларов.

Walt Disney анонсировала самые масштабные сокращения в своей истории
Фото: Inc-NewsInc-News

Как сообщают американские СМИ, гендиректор Walt Disney Роберт Айгер объявил о грядущей серьезной реорганизации штатов.

В сухих цифрах, со слов бизнесмена, ражи ежегодной экономии средств в 5,5 миллиарда долларов штат компании станет меньше на три процента.

Что такое три процента в масштабах такого гиганта, как Walt Disney? Это порядка семи тысяч человек, которые практически разом лишатся работы.

В истории компании такое сокращение может стать крупнейшим в истории ее существования, произошедшее одномоментно.

Актеры,Роберт Айгер,Walt Disney,
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