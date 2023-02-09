Форд объяснил, почему решил сыграть в фильмах Marvel

Ещё в конце 2022 года стало известно, что Харрисон Форд, известный по роли Индианы Джонса, присоединился к киновселенной Marvel. Актёр исполнит роль генерала Таддеуса Росса. Персонажа с с 2008 года играл Уильям Хёрт, но, к сожалению, он умер.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно Форд рассказал, почему вообще решил стать частью супергероики, поскольку никогда особо ей не интересовался. По словам актёра, ему стало интересно попробовать что-то новое, поэтому он согласился сниматься у Marvel.

Я не могу объяснить это самому себе, я просто делаю свою работу. Я подумал: «Кажется, все остальные чудесно проводят время». Я вижу, как эти потрясающие актёры отлично проводят время. К тому же мне нравится заниматься чем-то, чего я ещё не делал.

В комиксах Таддеус Росс был Красным Халком. Не исключено, что на такой шаг решатся и в киновселенной, к тому же появление персонажа фанаты уже долго ждут.