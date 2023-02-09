За что не любят звезду «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» приковал миллионы зрителей по всему миру к экранам: поклонники с замиранием сердца следили за развитием отношений экранных Серкана Болата и Эды Йылдыз, а также за историями второстепенных героев.

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Исполнители главных ролей проекта стали настоящими суперзвездами, а Ханде Эрчел (актриса, сыгравшая Эду) даже признали самой популярной турецкой актрисой в мире. Фанаты оценили не только ее игру в сериале, но и всячески рассыпались в комплиментах ее внешности. Однако нашлись у звезды и недоброжелатели, которые ее активно хейтят. Чем не угодила Ханде диванным критикам, читайте в материале «Рамблера».

После знаковой роли в сериале «Постучись мою дверь» карьера Эрчел резко пошла в гору: сейчас звезда снимается сразу в нескольких проектах, принимает участие в глянцевых и рекламных фотосъемках, а также появляется на обложках журналов. Однако не все видят в Ханде актрису. По мнению некоторых пользователей, у девушки нет даже малейших намеков на талант в актерском мастерстве. Мол, даже в нашумевшем турецком шоу она в кадре всегда с одним и тем же лицом (к слову, такие же претензии предъявляют и звезде «Сумерек» Кристен Стюарт, что не мешает ей получать роли в крупных проектах).

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Другие же считают, что работу актриса получает исключительно за красивые глазки и обаятельную улыбку. Тут же Эрчел припоминают изменения в ее внешности, хейтеры пишут, мол, тут не обошлось без пластических операций, которые превратили ее в искусственную куклу. А еще турецкие поклонники звезды критикуют Ханде за слишком откровенные образы, в которых она, не стесняясь, появляется на публике.

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Одним словом у мировой известности две стороны медали: вместе с миллионами поклонников актриса получила толпу ярых хейтеров, которые не упускают случая задеть девушку словом (или делом).