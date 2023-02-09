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2 часа назад

Умер актер фильма "Донская повесть" Александр Блинов

Газета.Ru

Актер и режиссер Александр Блинов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев «ВКонтакте».

Умер актер фильма "Донская повесть"
Фото: Кадр из фильма «Донская повесть»Кадр из фильма «Донская повесть»

Блинов работал в театре и кино. Он выступал в Свердловском театре драмы и Удмуртском русском драматическом театре. За время карьеры артист представил более сотни постановок в России.

Самые известные кинопроекты с участием актера — «Донская повесть», «Ссора в Лукашах», «Шофер поневоле», «Месяц август», «Третья верста», «Осторожно, бабушка!», «Полосатый рейс».

Блинов стажировался во Франции в составе творческой лаборатории Товстоногова у Питера Брука. Последняя театральная работа — «Мултан уж».

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