Умер актер фильма "Донская повесть"

Актер и режиссер Александр Блинов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев «ВКонтакте».
Блинов работал в театре и кино. Он выступал в Свердловском театре драмы и Удмуртском русском драматическом театре. За время карьеры артист представил более сотни постановок в России.
Самые известные кинопроекты с участием актера — «Донская повесть», «Ссора в Лукашах», «Шофер поневоле», «Месяц август», «Третья верста», «Осторожно, бабушка!», «Полосатый рейс».
Блинов стажировался во Франции в составе творческой лаборатории Товстоногова у Питера Брука. Последняя театральная работа — «Мултан уж».