Умер актер фильма "Донская повесть"

Актер и режиссер Александр Блинов скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев «ВКонтакте».

Фото: Кадр из фильма «Донская повесть» Кадр из фильма «Донская повесть»

Блинов работал в театре и кино. Он выступал в Свердловском театре драмы и Удмуртском русском драматическом театре. За время карьеры артист представил более сотни постановок в России.