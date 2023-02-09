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2 часа назад

Актриса "The Last of Us" подверглась бодишеймингу из-за недостоверной фигуры в мире постапокалипсиса

Газета.Ru

Актриса Мелани Лински, появившаяся в четвертой серии сериальной адаптации игры «The Last of Us», подверглась критике из-за спорного телосложения в мире постапокалипсиса, сообщает Deadline.

Актриса "The Last of Us" подверглась бодишеймингу
Фото: Кадр из сериала «The Last of Us»Кадр из сериала «The Last of Us»

Модель Адриана Карри выступила с критикой фигуры Лински, опубликовав несколько кадров с актрисой из сериала. По мнению Карри, внешний вид героини Лински, которая является лидеркой повстанческого отряда, противоречит статусу ее персонажа.

Модель предположила, что в мире постапокалипсиса женщина-лидер должна выглядеть как Сара Коннор из «Терминатор 2: Судный день».

«Фигура Лински скорее намекает на то, в каких удобных условиях существует ее героиня в постапокалиптичном мире. Хотя куда убедительней кажется внешность Линды Хэмилтон из «Терминатора», — написала Карри.

Лински публично ответила на критику модели, заявив, что для лидерства нужны не горы мышц, а ум.

«И я играю человека, который тщательно спланировал и осуществил свержение FEDRA. Я должна быть умной. Мне не нужно быть мускулистой. Для этого нужны приспешники», — заявила актриса.

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