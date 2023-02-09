Кидман и Кертис сыграют сестер в экранизации детектива Корнуэлл

Николь Кидман и Джейми Ли Кертис сыграют сестер в телевизионной адаптации серии детективных романов «Кей Скарпетта» писательницы Патрисии Корнуэлл, сообщает Variety.
Заказал съемки сериала онлайн-стриминг Amazon Prime Video. Николь Кидман сыграет главную героиню Кэй Скарпетт — блестящего судебного патологоанатома, использующую судебно-медицинские технологии для раскрытия преступлений.
Звезда «Все везде и сразу» Джейми Ли Кертис сыграет взбалмошную сестру Кэй, Дороти.
Сценаристкой и шоураннером проекта выступит Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Барри»). Предполагается, что с Кидман и Кертис будет заключен контракт сразу на два сезона по 8 эпизодов в каждом.
Всего же детективная серия Корнуэлл о Кэй Скарлетт насчитывает 20 романов.