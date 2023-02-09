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58 минут назад

Создатель супергероини Старгерл Ли Модер умер в 53 года

Российская Газета

Умер художник Ли Модер, вместе со сценаристом Джеффом Джонсом создавший в 1999-м супергероиню комиксов DC Старгерл (в миру - Кортни Элизабет Уитмор).

Создатель супергероини Старгерл умер в 53 года
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Образ авторы разработали на основе Корти, сестры Джонса, погибшей в 18 лет в авиакатастрофе в 1996 году. В 2020-2022 годах по комиксам выходил одноименный телесериал. Кортни там сыграла Брэк Бэссинджер.

Модер тихо скончался в своем доме в прошлом месяце, передает ComicBook со ссылкой на друга семьи артиста. Ему было 53 года. Причина неизвестна.

Ли Модер трудился в индустрии почти три десятилетия, работая над комиксами как в DC, так и Marvel: среди прочего - про Чудо-женщину, Рыжую Соню, Легион супергероев.

Актеры,Брэк Бэссинджер,Джефф Джонс,
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