Создатель супергероини Старгерл умер в 53 года

Умер художник Ли Модер, вместе со сценаристом Джеффом Джонсом создавший в 1999-м супергероиню комиксов DC Старгерл (в миру - Кортни Элизабет Уитмор).
Образ авторы разработали на основе Корти, сестры Джонса, погибшей в 18 лет в авиакатастрофе в 1996 году. В 2020-2022 годах по комиксам выходил одноименный телесериал. Кортни там сыграла Брэк Бэссинджер.
Модер тихо скончался в своем доме в прошлом месяце, передает ComicBook со ссылкой на друга семьи артиста. Ему было 53 года. Причина неизвестна.
Ли Модер трудился в индустрии почти три десятилетия, работая над комиксами как в DC, так и Marvel: среди прочего - про Чудо-женщину, Рыжую Соню, Легион супергероев.