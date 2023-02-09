Создатель супергероини Старгерл умер в 53 года

Умер художник Ли Модер, вместе со сценаристом Джеффом Джонсом создавший в 1999-м супергероиню комиксов DC Старгерл (в миру - Кортни Элизабет Уитмор).

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Образ авторы разработали на основе Корти, сестры Джонса, погибшей в 18 лет в авиакатастрофе в 1996 году. В 2020-2022 годах по комиксам выходил одноименный телесериал. Кортни там сыграла Брэк Бэссинджер.

Модер тихо скончался в своем доме в прошлом месяце, передает ComicBook со ссылкой на друга семьи артиста. Ему было 53 года. Причина неизвестна.