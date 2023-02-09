Чебатков рассказал об унизительном случае на рэп-баттле

Российский юморист и участник проекта «Stand Up на ТНТ» Евгений Чебатков стал гостем шоу Азамата Мусагалиева («Я себя знаю!»). В разговоре с ведущим он рассказал, как нелепо унизил знакомого будучи участником рэп-баттла.

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История, рассказанная Чебатковым, произошла еще в те годы, когда он учился в Томском государственном университете. Евгений подрабатывал на местной радиостанции и увлекался рэпом, иногда участвовал в онлайн-баттлах музыкантов. Для этого соревнующиеся выбирали соперника и написанную о нем песню публиковали на специальном сайте.

На одном из этапов Чебаткову достался рэпер, о котором знакомые будущей звезды ТНТ говорили лишь, что он «жесткий и очень крут». Евгений узнал: его потенциальный соперник откликнулся на вакансию радиостанции, на которой он сам работал. И тогда комик попросил коллегу записать большое интервью с этим музыкантом. Запись разговора легла в основу трека, который Чебатков подготовил для баттла.

Но перед поединком Евгений лично познакомился с оппонентом. Выяснилось, что парень был совершенно не таким, как о нем говорили.

«Он офигенный чувак, он очень приятный тип, воспитанный. Он говорит мне: "Знаешь, я на этих баттлах на всех так наругался, (...) я просто тему буду раскрывать, тебя вообще упоминать не буду», — рассказал стендап-комик.

Несмотря на сделанное открытие, Чебатков все равно опубликовал тот самый разгромный трек и победил в состязании. Но собственный поступок, со слов Евгения, заставил его почувствовать себя мерзким человеком.

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