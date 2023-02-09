Франкенштейна может сыграть Эндрю Гарфилд

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо нашел актера на роль Франкенштейна в своей экранизации романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). Об этом сообщает издание Giant Freaking Robot со ссылкой на собственный источник.
Предположительно, монстра сыграет Эндрю Гарфилд, а доктора, как планировалось ранее, — Оскар Айзек.
О том, что Гильермо дель Торо может снять своего «Франкенштейна» для Netflix, стало известно в декабре 2022 года.
В августе 2020 года режиссер заключил с Netflix сделку о выходе своих проектов на стриминг. Ранее на Netflix вышли другие новинки дель Торо — номинированный на «Оскар» мультфильм «Пиноккио» и сериал «Кабинет редкостей».
О мечте снять фильм по мотивам романа Мэри Шелли дель Торо рассказывал еще в 2008 году.