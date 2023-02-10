«Я агрессивная и придурочная»

Порноактриса и модель OnlyFans из Великобритании Элли Брук (Elle Brooke) хвасталась, что зарабатывала на эротическом контенте около 360 тысяч фунтов стерлингов в год, то есть более 30 миллионов рублей. Такие высокие гонорары ей во многом принесла готовность выполнять любые, даже самые причудливые пожелания своих клиентов. Однако теперь бывшая порноактриса уверяет, что ее не интересуют деньги и что она стремится лишь наслаждаться тем, что приносит ей настоящее удовольствие. В 2022 году Брук внезапно решила бросить карьеру в секс-индустрии и занялась боксом. Выразительный макияж сменили ссадины и синяки, но это не останавливает модель: она усердно занимается с именитым тренером, спаррингуется с чемпионкой мира по боксу и мечтает покорить профессиональный ринг. Почему она бросила карьеру в порно на пике популярности ради боксерских перчаток и как ее новой карьере помогает опыт участия в фильмах для взрослых — в материале «Ленты.ру».

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«Я влюблена в бокс»

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15 июля 2022 года на лондонской арене The O2 все камеры были устремлены на сцену, где две эффектные девушки в бикини смотрят друг другу в глаза перед гудящей толпой зрителей. «Слушай сюда, я убью тебя, *****, это закончится так же быстро, как твоя дерьмовая карьера в шоу, которая длилась гребаных шесть дней», — выкрикнула Брук, выхватив микрофон из рук ведущего. В ответ оппонентка назвала ее отвратительным маленьким кроликом. Между соперницами на потеху публике завязалась потасовка. Так прошло взвешивание накануне первого боксерского поединка порноактрисы.

Противницей в первом бое порнозвезды стала экс-участница реалити-шоу Эй Джей Банкер (AJ Bunker). Поединок не был легким для порноактрисы и закончился не так быстро, как она рассчитывала. Тем не менее Брук одержала победу по очкам в четырех раундах. Всю схватку модель доминировала, шла вперед и прижимала соперницу к канатам, хотя тоже пропускала удары. В конце боя у обеих боксерш были окровавлены лица.

Соперница порнозвезды не согласилась со своим проигрышем и заявила, что готовилась к бою в стиле ММА, а не боксерскому поединку. «Я думаю, что это был довольно хороший бой, и если бы у меня было больше времени на подготовку к нему, это был бы отличный поединок. (...) Представьте, что было бы, если бы я проходила подготовку с надлежащим тренерским составом по боксу», — заявила она. Брук после боя тоже поделилась своими эмоциями от дебюта в боксе с журналистами и блогерами.

Брук уверяет, что опыт в съемках в порно только помогает ей в новой карьере: он позволяет чувствовать себя уверенно, выступая перед толпой. По словам бывшей порноактрисы, огромное количество зрителей не смущает ее и для нее нет никакой разницы спарринговать в спортзале или выходить на ринг на арене. «Как только я наношу первые удары, атмосфера вокруг растворяется, и я слышу лишь голоса тренеров из моего угла», — рассказывает модель.

Секс с призраком

25-летняя британка пришла в секс-индустрию в 2020 году. Изначально она решила продвигать свой контент на двух самых популярных площадках: Pornhub и OnlyFans. Именно вторая принесла ей наибольшую популярность и огромный доход. На сегодняшний день она сняла более 300 роликов для OnlyFans, а подписка на ее контент на платформе стоит 12 долларов в месяц. При этом несмотря на то что на Pornhub модель загрузила всего шесть видео, число их просмотров уже превысило 32 миллиона, а количество подписчиков на ее страницу достигло более 71 тысячи пользователей порносайта.

30 000 фунтов стерлингов зарабатывает Брук ежемесячно на OnlyFans, это больше 2,5 миллиона рублей

«Уже в первые пару месяцев мой доход от порно на OnlyFans составлял примерно семь тысяч фунтов стерлингов в месяц (около 600 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). В то время я училась в университете и это казалось мне забавным, поскольку прежде у меня никогда не было лишних денег. Уже через год я легко зарабатывала 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») в месяц. С тех пор сумма только росла», — рассказала она.

Порноактриса призналась, для того чтобы достичь таких доходов, ей приходилось много работать и выполнять странные запросы клиентов. «Однажды мне нужно было сделать специальное видео, в котором я притворялась, что занимаюсь сексом с призраком. Это было довольно сложно, потому что, знаете ли, нужно действительно напрячь свое воображение. Все, что вы считаете странным, стало для меня обыденностью», — признавалась она

В еще одном странном видео на заказ модель по просьбе подписчика притворялась собакой и лаяла перед камерой. Были и другие пожелания фанатов, например, одному из них она продала свою слюну за 200 фунтов стерлингов. Но в последнее время Брук почти прекратила выполнять такие странные просьбы. «Сейчас я немного ленюсь», — сказала она.

Параллельно тому, как росли заработки Брук, снижалось количество эротического контента в ее OnlyFans. Сегодня порноактриса почти не публикует интимные фото или видео, а в дальнейшем планирует полностью отказаться от этого и посвятить все время боксу. По словам модели, она достигла максимума в порноиндустрии и на данном этапе больше не видит возможности для роста в этой сфере.

«Я смогу отправить ее в нокаут»

Освободившийся творческий потенциал Брук действительно направила на спорт: перед своим вторым боем она устроила настоящее шоу. Порноактриса явилась на взвешивание с бургером и бокалом пива в руках. Перед тем как встать на весы, порноактриса невозмутимо сделала глоток, скинула халат, оставшись в бикини с животным принтом, и встала на весы.

Шоу продолжилось на следующий день на пресс-конференции. Порноактриса пришла на мероприятие в короне на голове и ленте участницы конкурса красоты поверх черного платья. В одном из интервью Брук рассказывала, что вдохновляется Конором Макгрегором и Тайсоном Фьюри, которые устраивают шоу каждый раз, как только микрофон оказывается у них в руках.

Второй бой Брук состоялся спустя полгода после победы над Банкер. Она провела его более уверенно, одержав 14 января сокрушительную победу над американской блогершей Фэйт Ордуэй (Faith Ordway). Уже на второй минуте Брук закончила бой техническим нокаутом, не оставив противнице шансов устоять

Хотя Ордуэй дебютировала на ринге, а у Брук уже был один бой за плечами, блогерша считалась фаворитом встречи. Помимо превосходства в антропометрии у нее была отличная физическая форма — перед поединком она целый год провела в спортзале, готовясь к бою с другим соперником, который в результате сорвался.

Сразу после остановки боя Брук упала на колени на настил ринга от радости. Когда рефери поднимал ее руку в центре арены посреди стадиона «Уэмбли», наполненного многотысячной толпой, она выглядела очень взволнованной, и в какой-то момент казалось, что она едва сдерживает слезы.

После боя Брук пожала руку сопернице, похвалила ее и предложила провести реванш после того, как Ордуэй проведет должную подготовку. «Ребята, вам повезло увидеть двух лучших боксеров-инфлюэнсеров на этом ринге сегодня вечером: меня — номер один и Фэйт — номер два», — обратилась она к зрителям.

«Я здесь, чтобы остаться навсегда!»

«Я в восторге! И я не могу дождаться, чтобы снова вернуться в спортзал. Я влюблена в бокс. У меня запланирован небольшой отдых на Ибице, а затем в Майями. После чего я вернусь к тренировкам перед следующим боем», — рассказывала Брук после одного из боев.

Порноактриса настроена довольно серьезно к своему дальнейшему развитию в боксе и уже выразила заинтересованность в профессиональной карьере. «Я хочу быть профессионалом! Для начала я хочу взорвать любительскую сцену, а затем посмотрю, как дела пойдут дальше», — делится Брук. Ее мечта — мировые титулы.

О том, что Брук действительно с головой погрузилась в мир бокса, свидетельствует и ее контент в социальных сетях, который очень изменился за последний год. Вместо откровенных фотосессий в нижнем белье, там все чаще стали появляться видео и фото с тренировок и спаррингов, где модель отжимается, выполняет другие упражнения и отрабатывает приемы американского боксера Флойда Мейвезера. «Я здесь, чтобы остаться навсегда!» — написала Брук в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) после своей второй победы.

Развиваться в спорте ей помогает и именитый тренер Марк Тиббс, который был наставником многих известных боксеров, и подруга Эбани Бриджес, которую называют секс-символом мирового бокса. Именно пример Бриджес побудил Брук заняться спортом. «Мы с Эбани вчера провели спарринг, и сейчас у меня синяк под глазом. У Эбани до 30 лет не было даже первого любительского боя за плечами, а мне всего 24. Тренируясь вместе с ней, я поняла, что все возможно. Она действительно впечатляет меня своим успехом и своим драйвом», — вспоминала порнозвезда после первой победы.

«От бокса мне не нужны деньги»

Несмотря на все свои победы и огромное число фанатов, порноактриса признается, что страдает от низкой самооценки — именно это и стало одной из причин кардинальной смены деятельности Брук. По ее словам, достижение новых высот помогает ей чувствовать себя лучше. «Я хочу, чтобы люди запомнили меня не только как порноактрису, а знали, что я хороша в чем-то еще», — говорит она.

Причины низкой самооценки кроются в детстве и юности Брук. «Мои отношения с мужчинами всегда были очень странными. В подростковом возрасте мне казалось, что я толстая и уродливая. Мне всегда как будто хотелось получить признание от мужчин. Я помню, когда мне было лет 11, я показывала свою грудь мужчинам через веб-камеру», — вспоминает модель

Брук добавляет, что во время учебы на первом курсе университета, еще до начала карьеры в порно, она подверглась сексуальному насилию. Этот эпизод она называет одним из худших воспоминаний в жизни. Кроме того, модель тяжело пережила смерть отца, который скончался, когда ей было 18 лет.