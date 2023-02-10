Вера Алтайская: трагическая судьба звезды фильма «Морозко»

Имя этой замечательной актрисы сегодня вспомнят немногие. Однако ее лицо точно знакомо всем, даже детям. Именно Вера Алтайская сыграла множество отрицательных сказочных героинь. Это и Асырк в «Королевстве кривых зеркал», и мачеха – в «Морозко», и дочь Бабы-Яги из «Огонь, вода и медные трубы». В жизни Алтайская так же, как и ее киноперсонажи, не отличалась ангельским характером.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вера Алтайская появилась на свет в 1919 году. Ее мать происходила из дворян и служила учительницей музыки. После революции она стала подрабатывать тапером в кинотеатре: обеспечивала музыкальное сопровождение немым фильмам. Своего родного отца Вера никогда не знала. Девочку воспитывал отчим – Константин Алтайский-Королев. Отчим трудился переводчиком и сам писал поэзию и прозу. В 1938 году его арестовали и осудили на 10 лет. После войны он снова был репрессирован. В общей сложности Константин Николаевич провел в лагерях более 15-ти лет.

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Незадолго до ареста приемного отца Вера поступила в школу при «Мосфильме». Еще будучи студенткой, Алтайская начала сниматься в кино. Однако настоящая известность пришла к актрисе после премьеры фильма Юлия Райзмана «Машенька». Вот только в образе молодых девушек Алтайская представала недолго.

Тем временем Вера вышла замуж. Ее избранником стал актер Алексей Консовский. В 1941 году у супругов родилась дочь, которую назвали Светланой. Тем не менее, ни это радостное событие, ни совместная работа (Алтайский и Консовская вместе снимались в той же «Машеньке») не способны были спасти трещавший по швам брак. У Веры был непростой характер. Если она чего-то не хотела делать, ее невозможно было заставить. Например, ей так не понравилась роль в картине «Девушка с характером», что во время проб, на которые ее специально пригласили, Алтайская сделала все, чтобы ее не утвердили. Кроме того, уже будучи семейным человеком, она нередко стала злоупотреблять спиртным. В конце концов в 1947 году Консовский решил с Верой Владимировной развестись.

В это самое время Алексею Анатольевичу предложили роль принца в сказке «Золушка». Одну из сестер в этом фильме должна была исполнить Алтайская. Но актриса не захотела находиться рядом с супругом, который ее оставил, и отказалась от работы в фильме, который впоследствии мог бы принести в ее копилку еще одну звездную роль. Но самым ужасным ударом для актрисы было то, что Консовский после развода забрал дочь. Причиной стало именно злоупотребление алкоголем Алтайской.

С конца 50-х годов добрую половину репертуара Алтайской составляли женщины в летах и, причем, чаще всего злые, завистливые или ведущие асоциальный образ жизни. Взять хотя бы пьянчугу и «ехидну» Шкапидар из «Евдокии». В фильмах-сказках для детей ей тоже доставались исключительно отрицательные персонажи: Асырк из «Королевства кривых зеркал», Непогодушка из «Марьи-искусницы», дочь Бабы-Яги из «Огонь, вода и медные трубы», мачеха из «Морозко». Поэтому актриса не вызывала у зрителей теплых чувств. Да и эти, пусть и неприятные, роли были в основном второстепенными или и вовсе эпизодическими.