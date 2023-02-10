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2 часа назад

Идрис Эльба заявил, что перестал представлять себя как темнокожего актера

Газета.Ru

Актер Идрис Эльба рассказал, что столкнулся с расизмом в Голливуде. Его слова цитирует Esquire.

Эльба заявил, что перестал представлять себя как темнокожего актера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я перестал называть себя темнокожим актером, когда понял, что это ставит меня в тупик. Как люди, мы одержимы расой. И эта одержимость действительно может помешать стремлениям людей», — поделился Эльба. По словам актера, цвет кожи не должен ничего решать в карьере и других сферах жизни.

«Когда вы достигаете успехов в карьере, вас спрашивают, каково это — быть первым темнокожим, который сделал то или это. Однако это то же самое, если бы я был белым», — объяснил Эльба. По словам артиста, он хочет подавать пример всем актерам вне зависимости от цвета кожи.

Актеры,Идрис Эльба,
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