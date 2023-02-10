Дизель позвал Дауни-младшего в следующий "Форсаж"

Звезда «Форсажа» Вин Дизель признался, что мечтает пригласить в проект и в свою экранную семью Роберта Дауни — младшего, сообщает Variety.

На премьере новой части автомобильной франшизы, говоря о кастинге мечты, Дизель заявил, что хотел бы увидеть в роли следующего антагониста звезду «Железного человека». Тем не менее на прямой вопрос журналистов о том, позвал ли он уже своего коллегу в проект, Дизель ответил уклончиво.