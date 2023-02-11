Клаудия Кардинале – одна из самых известных актрис ХХ века. Ее слава гремела не только в Европе и Голливуде, но и в закрытом СССР, куда артистка приезжала с визитом. Красотой итальянка могла поспорить с такими музами эпохи, как Джина Лоллобриджида, Мэрилин Монро, Брижит Бардо.

1/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале в 1959 году Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/17 Клаудия Кардинале в 1960 году Фото: globallookpress.com 3/17 Клаудия Кардинале отдыхает у бассейна, 1960 год Фото: legion-media.ru 4/17 Клаудия Кардинале в фильме "Мир цирка", 1964 год Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/17 Клаудия Кардинале в фильме "Мир цирка", 1964 год Фото: legion-media.ru 6/17 Клаудия Кардинале в вестерне "Профессионалы", 1966 год Фото: legion-media.ru 7/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале во время прогулки по Красной площади, 1967 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале во время пресс-конференции для советских и иностранных корреспондентов, 1967 год Фото: ТАСС 9/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале у гостиницы "Советская" во время гастролей в Советском Союзе, 1968 год Фото: ТАСС 10/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале, дата съемки неизвестна Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/17 Клаудия Кардинале, 1960-е Фото: ТАСС 12/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале в Таллине, 1968 год Фото: ТАСС 13/17 Клаудия Кардинале во время съемок совместного советско-британско-итальянского художественного фильма "Красная палатка", 1968 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале, дата съемки неизвестна Фото: ТАСС 15/17 Итальянская актриса Клаудия Кардинале, приехавшая для участия в съемках совместного советско-британско-итальянского художественного фильма "Красная палатка" в постановке советского режиссера Михаила Калатозова, во Внуковском аэропорту, 1968 год Фото: ТАСС 16/17 Клаудия Кардинале в 2009 году Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/17 Клаудия Кардинале в 2022 году Фото: globallookpress.com

Кардинале родилась в Тунисе в 1939 году, в семье итальянского железнодорожника, мать была дочерью сицилийского корабела. Клаудия с детства отличалась бойким и независимым характером. Девочка часто вступала в драки со сверстниками, за что постоянно подвергалась различными наказаниям в школе. При этом в семье царила атмосфера строгости и беспрекословного послушания.

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В юности Кардинале носила длинное черное платье и не пользовалась косметикой, что не мешало ей выделяться внешностью среди остальных девушек. В 1957 году Клаудия была признана самой красивой итальянкой Туниса.

Свою первую роль в кино она получила случайно. Кардинале снялась в документальном фильме для приезжающих в африканскую страну туристов. В 1958 году она побывала на Венецианском кинофестивале в качестве зрителя. Там девушку приметил продюсер Франко Кристальди и предложил долгосрочный контракт. В том же году Кардинале дебютировала в фильме Марио Маничелли «Обычные незнакомцы», где играла несложную роль простой девчонки из Сицилии. На Клаудию посыпались предложения о съемках, но вскоре вскрылось, что актриса была беременна.

Еще до Венецианского кинофестиваля она стала жертвой насилия. Неизвестный молодой француз из обеспеченной семьи подкараулил девушку и надругался над будущей актрисой в своей машине. Когда Кардинале сообщила ему, что ждет ребенка, он предложил ей сделать аборт, а потом исчез. Выручил Клаудию продюсер. Франко Кристальди отправил ее в Лондон, где артистка родила сына Патрика.

Роды стали шоком для семьи Кардинале. Отец не разговаривал с ней несколько месяцев, а Кристальди запретил говорить о появлении ребенка. До 7 лет мальчик считал ее своей старшей сестрой, а матерью называл бабушку. Впоследствии Патрик так и не смог смириться с правдой своего рождения и стал вечной душевной болью для актрисы.

Несмотря на личные потрясения Клаудии удалось собраться и вернуться в мир кино. На первом этапе своей карьеры она снялась в таких фильмах, как «Девушка с чемоданом» (1960), «Рокко и его братья» с Аленом Делоном, «8 с половиной» (1963), «Леопард» (1963), которые принесли Кардинале успех. Постепенно итальянка начала мелькать в голливудских проектах. Особую известность получил фильм «Однажды на Диком Западе» (1968), где Клаудия играла возлюбленную героя, которого исполнил Генри Фонда.

В 1967 году она приехала в Советский Союз на V Московский международный кинофестиваль. Через год Клаудия снялась в фильме советского режиссера Михаила Калатозова «Красная палатка» (1969), где она сыграла медсестру Валерию.

В 70-е в карьере Кардинале наметился небольшой спад, она стала чуть реже сниматься. Тем не менее итальянке удалось остаться в кино. Клаудия и сейчас, в свои 84 года, может исполнить небольшую роль. Последний фильм с участием актрисы вышел на экраны в 2020 году. Он называется «Город мошенников». Всего за свою карьеру Клаудия Кардинале снялась в 202 фильмах.