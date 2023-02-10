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1 час назад

Номинированный на "Оскар" Пол Мескал рассказал о своей "стыдной" рекламе сосисок

Газета.Ru

Звезда сериала «Нормальные люди» и инди-драмы «Солнце мое» Пол Мескал рассказал о своей первой «стыдной работе» — съемках в рекламе сосисок, сообщает PageSix.

Мескал рассказал о своей "стыдной" рекламе сосисок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер вспомнил о своем участии в рекламном ролике 2018 года ирландского бренда сосисок. По словам Мескала, когда его агент предложил ему роль в промо-ролике, он согласился без раздумий.

«Я на тот момент отучился три года на актерском факультете и мечтал начать зарабатывать на этом, потому что бы очен беден и мне нужно было как-то оплачивать аренду жилья», — признался актер.

Артист, который в этом году получил свою первую оскаровскую номинацию за роль в картине «Солнце мое», с юмором признался, что в его родной Ирландии эта реклама сосисок стала уже частью местного фольклора.

«Если у меня однажды случится звездная болезнь, напоминание об этом ролике поможет мне спуститься с небес на землю», — отшутился Мескал.

Актеры,Оскар,
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