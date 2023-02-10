Мескал рассказал о своей "стыдной" рекламе сосисок

Звезда сериала «Нормальные люди» и инди-драмы «Солнце мое» Пол Мескал рассказал о своей первой «стыдной работе» — съемках в рекламе сосисок, сообщает PageSix.
Актер вспомнил о своем участии в рекламном ролике 2018 года ирландского бренда сосисок. По словам Мескала, когда его агент предложил ему роль в промо-ролике, он согласился без раздумий.
«Я на тот момент отучился три года на актерском факультете и мечтал начать зарабатывать на этом, потому что бы очен беден и мне нужно было как-то оплачивать аренду жилья», — признался актер.
Артист, который в этом году получил свою первую оскаровскую номинацию за роль в картине «Солнце мое», с юмором признался, что в его родной Ирландии эта реклама сосисок стала уже частью местного фольклора.
«Если у меня однажды случится звездная болезнь, напоминание об этом ролике поможет мне спуститься с небес на землю», — отшутился Мескал.