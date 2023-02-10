Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Актер из Курска Денис Власенко сыграл в фильме «Юра дворник»

Курская правда

25-летний курянин Денис Власенко сыграл в фильме «Юра дворник». Картина выйдет в прокат 27 апреля.

Актер Денис Власенко сыграл в фильме «Юра дворник»
Фото: Курская правдаКурская правда

Молодой человек исполнил роль амбициозного фотографа Ромы, который переехал из Москвы в Уфу. Там он встретил весёлого дворника Юру, которому помог ему стать знаменитостью.Для роли Денису пришлось изменить свой образ — он перекрасился в платиновый блонд.

Отметим, что Денис снимается в кино более 5 лет. Ранее он исполнял роли в малоизвестных картинах, однако в 2021 году Власенко сыграл Влада в сериале «Happy End», а затем снялся в главной роли сериала «Стрим».

Актеры,Денис Власенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители