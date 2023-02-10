Актер Денис Власенко сыграл в фильме «Юра дворник»

25-летний курянин Денис Власенко сыграл в фильме «Юра дворник». Картина выйдет в прокат 27 апреля.
Молодой человек исполнил роль амбициозного фотографа Ромы, который переехал из Москвы в Уфу. Там он встретил весёлого дворника Юру, которому помог ему стать знаменитостью.Для роли Денису пришлось изменить свой образ — он перекрасился в платиновый блонд.
Отметим, что Денис снимается в кино более 5 лет. Ранее он исполнял роли в малоизвестных картинах, однако в 2021 году Власенко сыграл Влада в сериале «Happy End», а затем снялся в главной роли сериала «Стрим».