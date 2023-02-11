Мишель Йео рассказала, что ей советовали завершить карьеру

"Знаете, чем старше становитесь вы, тем меньше становятся роли. Кажется, что цифры растут, а эти вещи сужаются, и тогда вы начинаете все больше и больше отстраняться. Поэтому, когда появился "Все везде [и сразу]"... было много эмоций, потому что это означало, что именно [мне нужно] возглавлять весь процесс, рассказывать историю", — сказала Йео.