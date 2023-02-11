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1 час назад

Мишель Йео рассказала, что до съемок во "Все везде и сразу" ей советовали завершить карьеру

Газета.Ru

Малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео призналась, что до съемок в хитовой научно-фантастической экшн-комедии "Все везде и сразу" ей советовали завершить карьеру.

Мишель Йео рассказала, что ей советовали завершить карьеру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Об этом 60-летняя артистка рассказала в интервью ведущим подкаста The Envelope.

"Знаете, чем старше становитесь вы, тем меньше становятся роли. Кажется, что цифры растут, а эти вещи сужаются, и тогда вы начинаете все больше и больше отстраняться. Поэтому, когда появился "Все везде [и сразу]"... было много эмоций, потому что это означало, что именно [мне нужно] возглавлять весь процесс, рассказывать историю", — сказала Йео.

"Знаете, когда вы становитесь старше, люди начинают говорить: "О да, тебе следует выйти на пенсию". Ты должна это сделать. Ты должна..." Нет, ребята. Не говорите мне что делать. Я должна сама управлять тем, на что я способна, верно?" — продолжила актриса.

По словам Йео, актрисы Риз Уизерспун и Николь Кидман создали свои собственные продюсерские компании, поскольку тоже предвидели такое развитие событий.

Картина "Все везде и сразу" посвящена женщине, которая способна видеть версии себя из параллельных вселенных и, перемещаясь между альтернативными реальностями, пытается спасти их от уничтожения.

Лента вышла в прокат весной 2022 года и собрала более $103 млн по всему миру, став самым успешным проектом в истории студии A24. Также в 2023 году фильм стал лидером по числу номинаций на "Оскар" — у него их 11.

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