Скончался звезда "Голливудских холмов" Коди Лонго

Американский актер Коди Лонг, наиболее известный ролями в сериалах "Дни нашей жизни" и "Голливудские холмы", скончался в возрасте 34 лет, сообщает Deadline.
Смерть артиста подтвердил его менеджер Алекс Гиттелсон. Сообщается, что тело Лонга было обнаружено в его доме в Остине (Техас, США) после того, как его супруга Стефани Кларк не смогла выйти с ним на связь.
Женщина позвонила в местный полицейский участок с просьбой проверить, все ли с ним в порядке. Причины смерти актера не раскрываются.
"Коди был нашим миром. Дети и я разбиты и опустошены. Он был лучшим папой и лучшим мужем. Мы всегда будем скучать по тебе и любить тебя", — сказала Кларк в своем заявлении для прессы.