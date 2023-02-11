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21 минуту назад

Скончался звезда "Голливудских холмов" Коди Лонго

Газета.Ru

Американский актер Коди Лонг, наиболее известный ролями в сериалах "Дни нашей жизни" и "Голливудские холмы", скончался в возрасте 34 лет, сообщает Deadline.

Скончался звезда "Голливудских холмов" Коди Лонго
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Смерть артиста подтвердил его менеджер Алекс Гиттелсон. Сообщается, что тело Лонга было обнаружено в его доме в Остине (Техас, США) после того, как его супруга Стефани Кларк не смогла выйти с ним на связь.

Женщина позвонила в местный полицейский участок с просьбой проверить, все ли с ним в порядке. Причины смерти актера не раскрываются.

"Коди был нашим миром. Дети и я разбиты и опустошены. Он был лучшим папой и лучшим мужем. Мы всегда будем скучать по тебе и любить тебя", — сказала Кларк в своем заявлении для прессы.

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