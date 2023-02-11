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1 час назад

Актеры, ставшие лучшими друзьями: видео

Мария Кимакович

Как и в любой работе, в кино между коллегами часто возникают приятельские отношения, которые перерастают в крепкую долгую дружбу. Так случилось с актерами Беном Стиллером и Оуэном Уилсоном.

Актеры, ставшие лучшими друзьями: видео
Фото: Кадр из фильма "Зуландер"Кадр из фильма "Зуландер"

Блогер Olya_lolya рассказала в TikTok, что общение между актерами завязалось после письма, которое написал Бен Оуэну.

В нем он восторгался актерской работой Уилсона, а также выразил желание поработать вместе. Надежды Стиллера оправдались, актеры познакомились на съемках фильма “Кабельщик”.

Звезды быстро нашли общий язык благодаря схожему чувству юмора и взглядам на мир. У актеров получилось создать отличный творческий дуэт и сняться в более чем 13 фильмах вместе.

На сегодняшний день их считают одним из самых удачных творческих союзов в Голливуде.

Самые дорогие актеры в истории кино

Подробнее о том, как актеры стали близкими друзьями, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, почему Памела Андерсон возненавидела нашумевший сериал о ней.

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