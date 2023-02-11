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47 минут назад

Юморист Морозов раскрыл, с кем его коллега Валерий Пономаренко будет выступать после смерти брата

Мира Маркина

Комик Валерий Пономаренко после смерти брата-близнеца Александра будет работать дуэтом с Николаем Бандуриным. Об этом mk.ru рассказал юморист Александр Морозов.

С кем Пономаренко будет работать работать после смерти брата
Фото: Кадр из программы "Кривое зеркало"Кадр из программы "Кривое зеркало"

Морозов отметил, что Валерий Пономаренко "в достаточно неплохом состоянии". По его словам, после смерти брата юморист не замыкается на горе и помнит, что жизнь продолжается.

На взгляд Александра Морозова, Пономаренко — самодостаточный артист, который может выступать сольно. Морозов, по собственным словам, недавно предлагал комику работу, но тот отказался.

Умер звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко

Ранее юмористка Зоя Яровицына рассказала о зависти к комикам "Stand Up на ТНТ".

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