С кем Пономаренко будет работать работать после смерти брата

Комик Валерий Пономаренко после смерти брата-близнеца Александра будет работать дуэтом с Николаем Бандуриным. Об этом mk.ru рассказал юморист Александр Морозов.

Фото: Кадр из программы "Кривое зеркало" Кадр из программы "Кривое зеркало"

Морозов отметил, что Валерий Пономаренко "в достаточно неплохом состоянии". По его словам, после смерти брата юморист не замыкается на горе и помнит, что жизнь продолжается.