Звезда «Уэнсдэй» Ортега могла появиться в четвертом сезоне сериала «Ты»

Американская актриса Дженна Ортега могла вернуться к роли Элли Алвес в четвертом сезоне ленты «Ты». Артистка не участвовала в проекте из-за съемок в сериале «Уэнсдэй».

Фото: Global Look Press | Birdie Thompson/AdMedia Global Look Press | Birdie Thompson/AdMedia

По словам шоураннера ленты Серы Гэмбл, она хотела поработать с актрисой над последним сезоном картины. Ортега снималась во втором и третьем сезонах «Ты». Тогда она сыграла юную Элли, которая была подругой Джо.

Однако плотный график и съемки в «Уэнсдэй» не позволили ей участвовать в новом сезоне сериала. При этом продюсер не теряет надежды вернуть артистку к своей роли.

«У нас есть идеи для того, чтобы вернуть Элли, если график Дженны позволит ей посетить нас снова», – поделилась Гэмбл в беседе с Indie Wire.

Ортега неоднократно заявляла о желании снова сыграть в картине. Звезда хочет показать, как Элли возьмет свою жизнь под контроль.