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30 минут назад

Звезда «Уэнсдэй» Ортега могла появиться в четвертом сезоне сериала «Ты»

Слово и Дело

Американская актриса Дженна Ортега могла вернуться к роли Элли Алвес в четвертом сезоне ленты «Ты». Артистка не участвовала в проекте из-за съемок в сериале «Уэнсдэй».

Звезда «Уэнсдэй» Ортега могла появиться в четвертом сезоне сериала «Ты»
Фото: Global Look Press | Birdie Thompson/AdMediaGlobal Look Press | Birdie Thompson/AdMedia

По словам шоураннера ленты Серы Гэмбл, она хотела поработать с актрисой над последним сезоном картины. Ортега снималась во втором и третьем сезонах «Ты». Тогда она сыграла юную Элли, которая была подругой Джо.

Однако плотный график и съемки в «Уэнсдэй» не позволили ей участвовать в новом сезоне сериала. При этом продюсер не теряет надежды вернуть артистку к своей роли.

«У нас есть идеи для того, чтобы вернуть Элли, если график Дженны позволит ей посетить нас снова», – поделилась Гэмбл в беседе с Indie Wire.

Ортега неоднократно заявляла о желании снова сыграть в картине. Звезда хочет показать, как Элли возьмет свою жизнь под контроль.

Актриса снималась в хоррор-фильмах «Х», второй части «Астрала», «Крик» и других лентах. Однако наибольшую популярность ей принес сериал «Уэнсдэй». Поклонники с нетерпением ждут его продолжения.

Актеры,Крик,Астрал,Дженна Ортега,
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