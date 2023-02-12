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3 часа назад

Идрис Эльба объяснил, почему перестал представлять себя как темнокожего актера

Газета.Ru

Актер Идрис Эльба объяснил в Twitter, почему перестал называть себя темнокожим актером. Он считает, что для профессии неважна раса.

Эльба объяснил, почему перестал представлять себя как темнокожего актера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«На Земле нет ни души, которая не задалась бы вопросом, считаю я себя черным человеком или нет. Быть актером — это профессия, как и быть, например, архитектором. Они не определяются расой. Однако если вы определяете свою работу по расе, то это ваша прерогатива», — написал Эльба.

8 февраля в интервью Esquire актер заявил, что одержимость расой «может помешать стремлениям людей». По словам актера, цвет кожи не должен ничего решать в карьере и других сферах жизни. «Когда вы достигаете успехов в карьере, вас спрашивают, каково это — быть первым темнокожим, который сделал то или это. Однако это то же самое, если бы я был белым», — подчеркнул Эльба.

Ранее сообщалось, что вышел трейлер фильма «Лютер: Падшее солнце» с Идрисом Эльбой.

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