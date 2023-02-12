Эльба объяснил, почему перестал представлять себя как темнокожего актера

«На Земле нет ни души, которая не задалась бы вопросом, считаю я себя черным человеком или нет. Быть актером — это профессия, как и быть, например, архитектором. Они не определяются расой. Однако если вы определяете свою работу по расе, то это ваша прерогатива», — написал Эльба .

8 февраля в интервью Esquire актер заявил, что одержимость расой «может помешать стремлениям людей». По словам актера, цвет кожи не должен ничего решать в карьере и других сферах жизни. «Когда вы достигаете успехов в карьере, вас спрашивают, каково это — быть первым темнокожим, который сделал то или это. Однако это то же самое, если бы я был белым», — подчеркнул Эльба.