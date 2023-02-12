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3 часа назад

Максим Аверин рассказал, как сериал "Склифосовский" повлиял на его жизнь

Газета.Ru

Актер Максим Аверин рассказал о влиянии на его жизнь главной роли в сериале «Склифосовский». В ходе шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» артист заявил, что его часто ассоциируют с персонажем медицинской драмы — хирургом Олегом Брагиным.

Аверин рассказал, как "Склифосовский" повлиял на его жизнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Два дня назад играю спектакль «Лес». Островский, поклоны, я играю Несчастливцева. Вдруг слышу из зала: «Брагин!» Потом женщина подошла и сказала, что это она кричала», — поделился Аверин.

Артист также вспомнил, что зрители иногда просят его рассказать, что произойдет с его героем в новом сезоне. По словам Аверина, во время концерта в Санкт-Петербурге его попросили исполнить песню «Гоп-стоп»: «Весь зал подпевал».

Ранее Аверин пожаловался на проблемы со здоровьем после съемок популярного сериала.

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