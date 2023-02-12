Петров раскрыл, как его девушка восприняла интим в "Непослушной"

Девушка актера Александра Петрова Стася Милославская с пониманием отнеслась к постельным сценам в фильме "Непослушная". Об этом Петров рассказал на презентации проекта в кинотеатре "Октябрь".
“Непослушная стала испытанием для двух возлюбленных Петрова. Его девушке в реальной жизни Стасе Милославской пришлось принять, что актер в фильме показывает чувства к другой, а у его экранной подруги Анастасии Резник состоялся дебют как в главной роли, так и в откровенной сцене.
"Смейтесь, реагируйте — это все живое, но не надо так громко смотреть на Стасю, на то, как она смотрит на это. Нормально она смотрит. Она — артистка, она все понимает", — предупредил Александр Петров зрителей об отношении Стаси Милославской к пикантным сценам в "Непослушной".
Актер также поговорил с родителями Анастасии Резник: она переживала о том, как они воспримут интимные эпизоды с ее участием. По словам Петрова, он "провел разъяснительную беседу".