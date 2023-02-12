Петров раскрыл, как его девушка восприняла интим в "Непослушной"

"Смейтесь, реагируйте — это все живое, но не надо так громко смотреть на Стасю, на то, как она смотрит на это. Нормально она смотрит. Она — артистка, она все понимает", — предупредил Александр Петров зрителей об отношении Стаси Милославской к пикантным сценам в "Непослушной".