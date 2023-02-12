Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Актер Александр Петров рассказал о реакции его девушки на интимные сцены в "Непослушной"

Мира Маркина

Девушка актера Александра Петрова Стася Милославская с пониманием отнеслась к постельным сценам в фильме "Непослушная". Об этом Петров рассказал на презентации проекта в кинотеатре "Октябрь".

Петров раскрыл, как его девушка восприняла интим в "Непослушной"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

“Непослушная стала испытанием для двух возлюбленных Петрова. Его девушке в реальной жизни Стасе Милославской пришлось принять, что актер в фильме показывает чувства к другой, а у его экранной подруги Анастасии Резник состоялся дебют как в главной роли, так и в откровенной сцене.

"Смейтесь, реагируйте — это все живое, но не надо так громко смотреть на Стасю, на то, как она смотрит на это. Нормально она смотрит. Она — артистка, она все понимает", — предупредил Александр Петров зрителей об отношении Стаси Милославской к пикантным сценам в "Непослушной".

Актер также поговорил с родителями Анастасии Резник: она переживала о том, как они воспримут интимные эпизоды с ее участием. По словам Петрова, он "провел разъяснительную беседу".

Волочкова заверила, что в постели с ней мужчинам "некомфортно" не бывает

Ранее Александр Петров и Кристина Асмус попали в список самых сексуальных актеров и актрис.

Актеры,Стася Милославская,Кристина Асмус,Александр Петров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители