Актер Шути Гатва завершил съемки в сериале "Половое воспитание"

Шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва в социальных сетях опубликовал пост, который дал зрителям и фанатам понять, что он больше не вернется к роли Эрика в сериале "Половое воспитание".

Фото: Кадр из сериала "Половое воспитание" Кадр из сериала "Половое воспитание"

«Последний день. Последний раз. Пока, малыши, спасибо за все уроки и силу», — написал актер.

В популярном сериале Шути Гатва сыграл роль Эрика. Судя по всему, 4 сезон, съемки которого для актера завершились, станет последним, где зрители увидят его героя.

По этому случаю его коллега по съемочной площадке Эйми Лу Вуд, исполнившая в "Половом воспитании" роль Эйми, написала комментарий, в котором призналась, что ей тяжело дается уход Гатвы из проекта.

Дата выхода четвертого сезона сериала "Половое воспитание" пока остается неизвестной.