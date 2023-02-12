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1 час назад

Актер Шути Гатва завершил съемки в сериале "Половое воспитание"

Мира Маркина

Шотландский актер руандийского происхождения Шути Гатва в социальных сетях опубликовал пост, который дал зрителям и фанатам понять, что он больше не вернется к роли Эрика в сериале "Половое воспитание".

Актер Шути Гатва завершил съемки в сериале "Половое воспитание"
Фото: Кадр из сериала "Половое воспитание"Кадр из сериала "Половое воспитание"

«Последний день. Последний раз. Пока, малыши, спасибо за все уроки и силу», — написал актер.

В популярном сериале Шути Гатва сыграл роль Эрика. Судя по всему, 4 сезон, съемки которого для актера завершились, станет последним, где зрители увидят его героя.

По этому случаю его коллега по съемочной площадке Эйми Лу Вуд, исполнившая в "Половом воспитании" роль Эйми, написала комментарий, в котором призналась, что ей тяжело дается уход Гатвы из проекта.

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Дата выхода четвертого сезона сериала "Половое воспитание" пока остается неизвестной.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что Петров и Асмус попали в рейтинг самых сексуальных актеров и актрис.

Актеры,Зодиак,Половое воспитание,
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