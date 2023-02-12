Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

"Всё проклял": Максим Аверин рассказал об "адских сменах" на съемках "Склифосовского"

Российская Газета

Накануне на телеканале "Россия 1" вышел фильм "Море. Солнце. "Склифосовский" с героями известного сериала.

Аверин рассказал об "адских сменах" на съемках "Склифосовского"
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Исполнитель главной роли Максим Аверин побывал на передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей!", поделившись историей о том, как трудно было сниматься.

Он признался, что идея отправить съёмочную группу в Сочи принадлежала ему, так как "все знают" о любви актёра к этому городу. Однако всё пошло не так, как виделось Аверину, и съёмки оказались очень тяжёлыми.

"Господи, я проклял все на свете, потому что это адские были смены. Солнечные удары практически мы все "словили"! Снимали на вокзале: на перроне стоит поезд 17 минут! За 17 минут надо играть огромную сцену - приезд главных героев. И, когда открылись двери вагона, вбегает народная артистка Елена Яковлева и народный артист Андрей Ильин - и начинают помогать людям чемоданы выгружать..." - поведал актер. Отрывок программы публикует сайт "Смотрим",

Актеры,Склифосовский,Андрей Ильин,Елена Яковлева,Андрей Малахов,Максим Аверин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители