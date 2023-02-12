Аверин рассказал об "адских сменах" на съемках "Склифосовского"

Накануне на телеканале "Россия 1" вышел фильм "Море. Солнце. "Склифосовский" с героями известного сериала.
Исполнитель главной роли Максим Аверин побывал на передаче Андрея Малахова "Привет, Андрей!", поделившись историей о том, как трудно было сниматься.
Он признался, что идея отправить съёмочную группу в Сочи принадлежала ему, так как "все знают" о любви актёра к этому городу. Однако всё пошло не так, как виделось Аверину, и съёмки оказались очень тяжёлыми.
"Господи, я проклял все на свете, потому что это адские были смены. Солнечные удары практически мы все "словили"! Снимали на вокзале: на перроне стоит поезд 17 минут! За 17 минут надо играть огромную сцену - приезд главных героев. И, когда открылись двери вагона, вбегает народная артистка Елена Яковлева и народный артист Андрей Ильин - и начинают помогать людям чемоданы выгружать..." - поведал актер. Отрывок программы публикует сайт "Смотрим",