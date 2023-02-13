В 57 лет умер создатель сериала "Викинги"

На 58-м году жизни скончался Джеймс Флинн, номинант премии "Оскар", ирландский продюсер, на счету которого более семидесяти проектов.

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Номинацию на "Оскар" Флинн получил за короткий метр 2010 года "Дверь".

О смерти продюсера сообщила 12 февраля Irish Times, не утруждая себя никакими деталями.

Печальная эта новость появилась через некоторое время после того, как фильм "Банши Инишерина" пошел на "Оскар" по девяти номинациям.