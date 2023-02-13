В 57 лет умер создатель сериала "Викинги"

На 58-м году жизни скончался Джеймс Флинн, номинант премии "Оскар", ирландский продюсер, на счету которого более семидесяти проектов.
Флинн работал над "Викингами" и его приквелом "Викинги: Вальхалла", над прошлогодним прорывом "Банши Инишерина" Мартина МакДонаха и "Голгофой" его брата Джона Майкла МакДонаха, над "Камелотом", "Борджиа", "Тюдорами", "Джейн Остин" 2006-го, "Королем Артуром" Фукуа, "Заколдованной Эллой" и "Последней дуэлью" Ридли Скотта.
Номинацию на "Оскар" Флинн получил за короткий метр 2010 года "Дверь".
О смерти продюсера сообщила 12 февраля Irish Times, не утруждая себя никакими деталями.
Печальная эта новость появилась через некоторое время после того, как фильм "Банши Инишерина" пошел на "Оскар" по девяти номинациям.
Флинн был женат на режиссере, продюсере и сценаристке Хуаните Уилсон, помимо прочего работавшей с ним над "Дверью" и мелодрамой с МакЭвоем "…А в душе я танцую".