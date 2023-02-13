Представлены созданные нейросетью постеры по цитатам Раневской

Остроумные высказывания Фаины Раневской прочно вошли в культурный код всех жителей постсоветского пространства и стали афоризмами. К премьере биографической драмы «Раневская» о жизни и судьбе актрисы было сгенерировано десять постеров, и каждый из них по-своему раскрывает то или иное высказывание актрисы. Все постеры в настоящий момент выставляются в фойе Театра им. Моссовета, в котором Раневская прослужила 25 лет и где состоялась премьера сериала.

Фото: KION KION

Проект знакомит аудиторию с афоризмами Раневской с помощью современной подачи: нарисованные нейросетью картины метафорически раскрывают остроумные цитаты Фаины Раневской и подчеркивают ее вневременное чувство юмора: «Многие жалуются на свою внешность, и никто – на мозги», «Оптимизм – это недостаток информации», «Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению».