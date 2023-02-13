Рудова пожаловалась, что ее не утвердили на роль Елизаветы I

Актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, на которых позирует в образе императрицы Елизаветы I.

Звезда сообщила, что пробовалась на роль императрицы для проекта, однако не была утверждена в роли. «Не знаю, кто, кроме меня, может сыграть самую красивую, справедливую и веселую женщину той эпохи. Мне бы, конечно, хотелось. Но меня не утвердили», — написала Рудова в личном блоге.