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2 часа назад

Наталья Рудова пожаловалась, что ее не утвердили на роль Елизаветы I

Газета.Ru

Актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадры, на которых позирует в образе императрицы Елизаветы I.

Рудова пожаловалась, что ее не утвердили на роль Елизаветы I
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда сообщила, что пробовалась на роль императрицы для проекта, однако не была утверждена в роли. «Не знаю, кто, кроме меня, может сыграть самую красивую, справедливую и веселую женщину той эпохи. Мне бы, конечно, хотелось. Но меня не утвердили», — написала Рудова в личном блоге.

Поклонники довольно неоднозначно отреагировали на пост актрисы. Некоторые пользователи сочли внешность Рудовой неподходящей для роли Елизаветы Петровны. «Юлию Ауг вам уж точно не переплюнуть», — написал один из подписчиков. Ауг сыграла Елизавету I в историческом сериале «Екатерина».

Актеры,Наталья Рудова,
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