Нисон сыграет бегущего из тюрьмы заключенного в "Призраrt Райкера"

Лиам Нисон утвержден на одну из ключевых ролей в триллере "Призрак Райкера" (The Riker"s Ghost). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на режиссера предстоящей картины Нила Джордана, его одна из самых известных работ "Интервью с вампиром".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Герой Нисона - это заключенный, который скоро должен покинуть места лишения свободы. Однако он решает не ждать освобождения, а готовит побег вместе с мужчиной, который осужден за терроризм.

Сам Джордан в комментарии изданию заявил, что зрителей ждет уникальный взгляд на побег из тюрьмы.

Съемки фильма стартуют в сентябре, дата премьеры пока не обозначена. Также неизвестно, кто еще из актеров будет принимать участие в проекте.