Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
3 часа назад

Лиам Нисон сыграет бегущего из тюрьмы заключенного в триллере "Призрак Райкера"

Российская Газета

Лиам Нисон утвержден на одну из ключевых ролей в триллере "Призрак Райкера" (The Riker"s Ghost). Об этом сообщает Deadline со ссылкой на режиссера предстоящей картины Нила Джордана, его одна из самых известных работ "Интервью с вампиром".

Нисон сыграет бегущего из тюрьмы заключенного в "Призраrt Райкера"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Герой Нисона - это заключенный, который скоро должен покинуть места лишения свободы. Однако он решает не ждать освобождения, а готовит побег вместе с мужчиной, который осужден за терроризм.

Сам Джордан в комментарии изданию заявил, что зрителей ждет уникальный взгляд на побег из тюрьмы.

Съемки фильма стартуют в сентябре, дата премьеры пока не обозначена. Также неизвестно, кто еще из актеров будет принимать участие в проекте.

Напомним, 23 февраля в России в кинотеатрах начнут показывать фильм "Марлоу" с Лиамом Нисоном в главной роли. Он в картине играет частного детектива, который раскрывает страшные тайны в Голливуде пятидесятых годов.

Актеры,Интервью с вампиром,Лиам Нисон,Нил Джордан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители