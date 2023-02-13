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52 минуты назад

Как бургеры помогли Сэмюэлу Л. Джексону получить роль в «Криминальном чтиве»

Мира Маркина

Чтобы получить заветную роль, актеры должны выглядеть убедительно и по максимум выложиться на кастинге. Но иногда звезд утверждают вовсе не за проявленный драматический талант или наличие связей в киноиндустрии. Как Сэмюэлю Л. Джексону удалось обойти конкурентов на пробах у самого Квентина Тарантино, читайте в материале «Рамблера».

Как бургеры помогли Сэмюэлу Л. Джексону получить роль в «Криминальном чтиве»
Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво"Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

В это сложно поверить, но Сэмюэлу Л. Джексону получить роль Джулса Уинфрида в культовом фильме «Криминальное чтиво» помогла любовь к фастфуду. И вот как это вышло. Тарантино опаздывал на кастинг, и актер решил воспользоваться паузой, чтобы пообедать. Он купил себе бургер и молочный коктейль, но приступить к трапезе так и не успел, потому что режиссер как раз в это время приехал и кастинг был продолжен. Сэмюэл был настолько голоден и зол, что зашел в комнату, где проходили пробы, прямо с едой.

«Мы с Квентином сидели на диване, а он вошел и начал потягивать коктейль, кусать бургер и смотреть на всех нас. Я был напуган до смерти. Его глаза просто вылезли из орбит. И он не оставил шанса конкурентам», — вспоминал продюсер Ричард Гладштейн.

Так, Джексон присоединился к касту «Криминального чтива», ставшего впоследствии современной классикой кинематографа.

Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

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Похожая нелепая ситуация произошла и с Гибсоном: актер непреднамеренно украл роль у своего друга, которого подвозил на кастинг. В тот момент Мэл был не в лучшей форме — весь в синяках и с побоями после жестокой драки в баре, в которую он попал за день до прослушивания. Его лицо-то и привлекло внимание ассистентов по кастингу, которые сфотографировали Гибсона и сказали: «Нам нужны уроды в этом фильме! Когда выздоровеешь, приходи к нам». Так Мэл получил роль в фильме «Безумный Макс», ставшем одним из самых заметных в его карьере.

Кадр из фильма "Безумный Макс"
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