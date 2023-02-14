У Шерон Стоун умер младший брат

Патрику было всего 57 лет, когда у него остановилось сердце. Неизвестно, находился ли родственник известной актрисы под присмотром врачей, однако о его кончине сообщила жена. Эта трагедия потрясла семью родственника, поскольку немногим более года назад они потеряли 11-месячного сына.