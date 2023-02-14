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43 минуты назад

У Шерон Стоун умер младший брат

Слово и Дело

Скончался младший брат американской актрисы Шерон Стоун Патрик. Об этом сообщил портал Page Six.

У Шерон Стоун умер младший брат
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Патрику было всего 57 лет, когда у него остановилось сердце. Неизвестно, находился ли родственник известной актрисы под присмотром врачей, однако о его кончине сообщила жена. Эта трагедия потрясла семью родственника, поскольку немногим более года назад они потеряли 11-месячного сына.

В августе 2021 года у их наследника Ривера отказали внутренние органы. Тогда актриса часто обращалась к подписчикам и просила их молиться за племянника. Однако, к большому сожалению, чуда не случилось, и малыш покинул этот мир.

Актеры,Шерон Стоун,
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