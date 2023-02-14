Умер актер из сериала «Полиция Нью-Йорка»

На 28-м году жизни умер актер, известный по роли в сериале «Полиция Нью-Йорка» Остин Мейджерс. Об этом сообщает Fox News.

По данным судебно-медицинского эксперта-коронера округа Лос-Анджелес , артист скончался в субботу, 11 февраля. Оглашение официальной причины смерти «отложено до проведения дополнительного расследования». По предварительным данным, актер скончался в результате отравления лекарственным препаратом фентанилом.

«Остин Мейджорс (Сетмайер-Раглин) был артистичным, блестящим и добрым человеком. Остин очень радовался и гордился своей актерской карьерой. С самого детства его целью в жизни было сделать людей счастливыми», — рассказали изданию близкие артиста.

Остин Мейджерс обрел широкую известность после роли в сериале «Полиция Нью-Йорка», выходившем на экраны с 1993 по 2005 год. Его фильмография также насчитывала участие в таких проектах, как «Отчаянные домохозяйки», «Как сказал Джим», «Американский папаша!», «Случайное Рождество» и «Как я встретил вашу маму».