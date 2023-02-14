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1 час назад

Актера Бориса Щербакова выписали из больницы

Газета.Ruиещё 4

Жена народного артиста России Бориса Щербакова заявила, что его выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Актера Бориса Щербакова выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Татьяны Бронзовой, Щербаков уже находится дома, его жизни ничто не угрожает.

73-летний Щербаков рассказывал, что причиной госпитализации стали проблемы с желудком и обострившийся бронхит. 11 февраля сын Щербакова рассказывал, что звезде «Через тернии к звездам» еще предстоит провести несколько недель под присмотром врачей, но его состояние уже значительно улучшилось. Эту же информацию подтвердила Бронзова.

Актеры,Борис Щербаков,
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