Актера Бориса Щербакова выписали из больницы

Жена народного артиста России Бориса Щербакова заявила, что его выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Татьяны Бронзовой, Щербаков уже находится дома, его жизни ничто не угрожает.

73-летний Щербаков рассказывал, что причиной госпитализации стали проблемы с желудком и обострившийся бронхит. 11 февраля сын Щербакова рассказывал, что звезде «Через тернии к звездам» еще предстоит провести несколько недель под присмотром врачей, но его состояние уже значительно улучшилось. Эту же информацию подтвердила Бронзова.