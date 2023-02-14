Никоненко назвал лучший фильм режиссера Абдрашитова

По мнению актёра, все картины режиссёра хороши, однако самым главным в его фильмографии он считает "Парад планет" по сценарию Александра Миндадзе (как и почти все фильмы постановщика), где сам Никоненко сыграл одну из главных ролей. В следующем году ленте исполняется 40 лет.

"Он интересный собеседник, он много и хорошо знал о профессии. Он очень обстоятельный человек, если он за что-то брался, он знал и очень грамотно делал", - приводят "Известия" слова актёра.

Артист добавил, что фильм "Время танцора" - это подведение итогов всей "мути", которая прошла в России в 1990-е годы. Он подчеркнул, что картины Абдрашитова очень актуальны, талантливы и всегда вызывают сопереживание и сочувствие, а сам режиссер был очень честным как художник и с ним было хорошо работать, так как "он был режиссер, который точно ставил задачи перед актерами, это самое важное", заключил Никоненко.