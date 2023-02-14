Никоненко назвал лучший фильм режиссера Абдрашитова

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал фильм Вадима Абдрашитова, который считает лучшим.
По мнению актёра, все картины режиссёра хороши, однако самым главным в его фильмографии он считает "Парад планет" по сценарию Александра Миндадзе (как и почти все фильмы постановщика), где сам Никоненко сыграл одну из главных ролей. В следующем году ленте исполняется 40 лет.
Никоненко отметил, что сам Абдрашитов "был, конечно, очень интересной планетой".
"Он интересный собеседник, он много и хорошо знал о профессии. Он очень обстоятельный человек, если он за что-то брался, он знал и очень грамотно делал", - приводят "Известия" слова актёра.
Артист добавил, что фильм "Время танцора" - это подведение итогов всей "мути", которая прошла в России в 1990-е годы. Он подчеркнул, что картины Абдрашитова очень актуальны, талантливы и всегда вызывают сопереживание и сочувствие, а сам режиссер был очень честным как художник и с ним было хорошо работать, так как "он был режиссер, который точно ставил задачи перед актерами, это самое важное", заключил Никоненко.
Народный артист РФ Вадим Абдрашитов умер 12 февраля на 79-м году жизни. В качестве причины смерти указано онкологическое заболевание на фоне осложнений после коронавируса. Свои соболезнования в связи со смертью актёра выразили президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин. Режиссёра похоронят на Троекуровском кладбище.