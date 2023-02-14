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1 час назад

Сергей Никоненко назвал лучший фильм режиссера Вадима Абдрашитова, умершего 12 февраля

Российская Газета

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко назвал фильм Вадима Абдрашитова, который считает лучшим.

Никоненко назвал лучший фильм режиссера Абдрашитова
Фото: Российская газетаРоссийская газета

По мнению актёра, все картины режиссёра хороши, однако самым главным в его фильмографии он считает "Парад планет" по сценарию Александра Миндадзе (как и почти все фильмы постановщика), где сам Никоненко сыграл одну из главных ролей. В следующем году ленте исполняется 40 лет.

Никоненко отметил, что сам Абдрашитов "был, конечно, очень интересной планетой".

"Он интересный собеседник, он много и хорошо знал о профессии. Он очень обстоятельный человек, если он за что-то брался, он знал и очень грамотно делал", - приводят "Известия" слова актёра.

Артист добавил, что фильм "Время танцора" - это подведение итогов всей "мути", которая прошла в России в 1990-е годы. Он подчеркнул, что картины Абдрашитова очень актуальны, талантливы и всегда вызывают сопереживание и сочувствие, а сам режиссер был очень честным как художник и с ним было хорошо работать, так как "он был режиссер, который точно ставил задачи перед актерами, это самое важное", заключил Никоненко.

Народный артист РФ Вадим Абдрашитов умер 12 февраля на 79-м году жизни. В качестве причины смерти указано онкологическое заболевание на фоне осложнений после коронавируса. Свои соболезнования в связи со смертью актёра выразили президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин. Режиссёра похоронят на Троекуровском кладбище.

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