Многие актеры, которые сегодня считаются легендами кино, прошли долгий и сложный путь, чтобы их талант заметили. Так случилось с одной из главных актрис современности — Мэрил Стрип. Трехкратная обладательница премии "Оскар" была 21 раз удостоена номинации за лучшую актерскую работу. Это наибольшее количество номинаций у актрисы или актера за всю историю кинематографа.

Блогер Olya_lolyaa поделилась историей о том, как Мэрил Стрип отказали в роли из-за внешности.

В 1975 году друг начинающей актрисы позвал Мэрил поучаствовать в прослушивании на роль в фильме "Кинг Конг". Когда продюсер картины увидел ее, он сказал по-итальянски своему сыну: "Почему ты притащил сюда эту уродину?". Конечно, продюсер не мог и представить, что Мэрил прекрасно его поняла, поскольку знала язык. На оскорбления она спокойно ответила по-итальянски: "Мне очень жаль, что я недостаточно красива, чтобы сыграть в «Кинг Конге".

На роль в итоге выбрали актрису Джессику Лэнг, а через четыре года Мэрил Стрип была номинирована на свою первую премию "Оскар".

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