Зачем Роберт де Ниро работал таксистом: видео

Главная задача каждого актера — максимально раскрыть характер своего героя, чтобы зритель поверил, что это настоящий человек. Поэтому у актеров есть множество приемов и способов, чтобы подготовиться к роли и вжиться в образ.

Съемки фильма «Таксист» режиссера Мартина Скорсезе начались летом 1975 года в Нью Йорке. Над картиной трудилась большая команда профессионалов, которые стремились снять качественное кино. На роль таксиста Трэвиса Бикла был выбран молодой актер Роберт Де Ниро, который максимально серьезно подошел к задаче перевоплощения в своего персонажа.

Чтобы органично смотреться в образе водителя, актер получил настоящую лицензию таксиста и возил пассажиров, отрабатывая полноценные 12-часовые смены.

Harry Ransom Center

Подробнее о том, как Роберт Де Ниро ненадолго стал таксистом, смотрите в видео.