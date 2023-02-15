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46 минут назад

Зачем Роберт де Ниро работал таксистом: видео

Стелла Шмель

Главная задача каждого актера — максимально раскрыть характер своего героя, чтобы зритель поверил, что это настоящий человек. Поэтому у актеров есть множество приемов и способов, чтобы подготовиться к роли и вжиться в образ.

Съемки фильма «Таксист» режиссера Мартина Скорсезе начались летом 1975 года в Нью Йорке. Над картиной трудилась большая команда профессионалов, которые стремились снять качественное кино. На роль таксиста Трэвиса Бикла был выбран молодой актер Роберт Де Ниро, который максимально серьезно подошел к задаче перевоплощения в своего персонажа.

Чтобы органично смотреться в образе водителя, актер получил настоящую лицензию таксиста и возил пассажиров, отрабатывая полноценные 12-часовые смены.

Harry Ransom Center

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Подробнее о том, как Роберт Де Ниро ненадолго стал таксистом, смотрите в видео.

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