Умер актер Джавед Кхан

14 февраля скончался болливудский актер Джавед Кхан, хорошо известный нашему зрителю.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Кхан дебютировал в кино в 1973-м, снявшись с Амитабхом Баччаном в легендарном боевике "Затянувшаяся расплата", сыграл в мелодраме Раджа Капура "Ганг, твои воды замутились" и еще веренице картин, ставших хитами не только на родине, но и в советском прокате.

Как сообщает Times Now, ссылаясь на источник, артист был некоторое время прикован к постели и испустил последний выход в доме престарелых из-за отказа обоих легких.