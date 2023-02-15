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30 минут назад

Умер актер Джавед Кхан

Российская Газета

14 февраля скончался болливудский актер Джавед Кхан, хорошо известный нашему зрителю.

Умер актер Джавед Кхан
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Кхан дебютировал в кино в 1973-м, снявшись с Амитабхом Баччаном в легендарном боевике "Затянувшаяся расплата", сыграл в мелодраме Раджа Капура "Ганг, твои воды замутились" и еще веренице картин, ставших хитами не только на родине, но и в советском прокате.

Как сообщает Times Now, ссылаясь на источник, артист был некоторое время прикован к постели и испустил последний выход в доме престарелых из-за отказа обоих легких.

Джавед Кхан Амхори родился в 1962 году в Мумбаи. Карьеру начал в 70-х в театре. Снялся в более чем 150 лентах, включая номинированную на "Оскар" спортивную драму "Лагаан: Однажды в Индии".

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