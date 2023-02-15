Умер актер и легендарный индеец-рестлер Билли Две Реки

На 88-м году жизни в Квебеке умер легендарный канадский профессиональный рестлер из племени могавков и актер Билли Две Реки (магавск. Kanien'kéha).

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Прочувствованный некролог публикует Monreal Gazette, обширно воспевая дорогого усопшего за большое подвижничество в различных областях.

Свои последние годы Билли провел в Мемориальном больничном центре.

Билли родился 5 мая 1935 года на Территории могавков в Канаваке. Тренироваться начал у Шефа Дона Игла, именитого могавского борца, чемпиона в супертяжелом весе. Профессионально дебютировал на ринге в 1953-м в Детройте. В 1959-м завоевал свой первый чемпионский пояс. Из спорта ушел в 1977-м, став вождем племени.

Начиная с 80-х Две Реки неоднократно снимался в кино и сериалах - "Красная земля, белая земля", "Черная сутана", "Легенды севера", "Болт", "Мушкетеры навсегда", "Покахонтас: Легенда", "Забирая жизни" с Джоли, "Девочка-могавк".