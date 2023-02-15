Как изменилась Пуговка из «Папиных дочек» спустя 10 лет

«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать», — призналась она.