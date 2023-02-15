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40 минут назад

Как изменилась Пуговка из «Папиных дочек» спустя 10 лет

New Magazineиещё 1

Актриса снимается в продолжении культового сериала.

Как изменилась Пуговка из «Папиных дочек» спустя 10 лет
Фото: New MagazineNew Magazine

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Екатерина Старшова, сыгравшая знаменитую Пуговку, снимается в продолжении культового сериала СТС «Папины дочки», за производство которого отвечает START. Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам спустя 10 лет.

Сейчас 21-летняя Екатерина получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием Старшова занимается с детства. На ее счету золото чемпионата мира среди балетов на льду и десятки образов, в том числе Снежной Королевы. Кроме «Папиных дочек», телезрители также видели Старшову в шоу «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером», «Большая разница», а также в фильмах «Русалка» и «Черная молния».

«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство. В новом сезоне Пуговки будет немного, но думаю, что зрителям куда интереснее будет наблюдать за основными персонажами и переживать вместе с ними их историю. Пуговка скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать», — призналась она.

По сюжету новых серий «Папиных дочек» проклятие Васнецовых настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова). Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом. А помогут ему в этом неунывающее семейство Васнецовых и старые друзья (Александр Олешко, Татьяна Орлова).

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