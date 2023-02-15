Звезда «Патриота» раскрыла отношение к постельным сценам

Анастасия Талызина сыграла роль возлюбленной главного героя сериала «Патриот». В совместном интервью изданию «7 дней» со своим экранным партнером Антоном Жижиным звезда рассказала, что происходит между ней и коллегой за кадром.

Фото: Кадр из сериала «Патриот» Кадр из сериала «Патриот»

Талызина призналась, что снимать сцены страсти для сериала ей очень смешно, а с Антоном Жижиным ее связывают только дружеские отношения.

«Недаром среди актеров распространено такое мнение: если вы совершенно не испытываете друг к другу никакого сексуального влечения, сцена сексуального характера получается намного ярче…» – убеждена звезда.

Она также подчеркнула: кино и жизнь – совсем разные вещи.

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