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2 часа назад

Брендан Фрейзер готов вернуться в киновселенную DC

Чемпионат.comиещё 1

В отменённом фильме «Бэтгёрл» Брендан Фрейзер должен был сыграть роль злодея Светлячка. Картину мы так и не увидим, однако актёру понравилось работать над лентой и быть частью вселенной DC. Более того, актёр озвучил одного из персонажей сериала «Роковой патруль» — шоу закрыли после четвёртого сезона.

Брендан Фрейзер готов вернуться в киновселенную DC
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно Фрейзер рассказал, что с радостью бы вернулся в киновселенную DC и сыграл в ней кого-нибудь. Правда, для актёра важна роль, которую она будет исполнять.

Все зависит от того, какая будет роль. Имею в виду, что подобную работу нелегко выполнять, независимо от того, кто её продюсирует. Я только что закончил с «Роковым патрулём», и это было потрясающе. Я открыт для любых предложений.

Найдётся ли Фрейзеру местечко в новой киновселенной Джеймса Ганна, неизвестно.

Актеры,Брендан Фрейзер,
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