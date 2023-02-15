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2 часа назад

Екатерина Старшова объяснила, почему не хотела возвращаться к съемкам в «Папиных дочках»

Мира Маркина

Российская актриса Екатерина Старшова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Папины дочки», прокомментировала «Пятому каналу» новости о возвращении в проект.

Старшова объяснила, что получила предложение вернуться к роли Пуговки примерно год назад. Его актриса сочла шуткой, о чем рассказала родителям.

Повзрослевшая Пуговка снимется в новых «Папиных дочках»

Сейчас Екатерина занята в ледовом шоу (Старшова с детства занимается фигурным катанием). Развивать актерскую карьеру девушка не планировала, а возвращаться к роли в нашумевшем сериале – тем более.

«Лично я — это больше, чем Пуговка. Неприятно, конечно, чувствовать, что это одна роль на всю жизнь. Как бы актер одной роли», — откровенно заявила артистка.

Екатерина также призналась, что чувствовала усталость по завершению съемок сериала. Почему актриса все-таки согласилась вернуться к роли, она не рассказала.

Ранее «Рамблер» писал о лучших ролях Лии Ахеджаковой.

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