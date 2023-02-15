Умерла ирландская актриса Дейдра Перселл

Утром 13 февраля в возрасте 77 лет скончалась Дейдра Перселл, ирландская актриса, писательница, сценаристка, радио- и телеведущая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Abbey Theatre, где работала актриса. Причиной стал внезапный инсульт.

Перселл родилась в 1945 году и выросла в Дублине. Среднее образование получила в католической школе Гортнорского аббатства. Вела музыкальную программу на RTE Lyric FM и новости на RTE Radio 1, где познакомилась со своим будущим мужем. Была первой женщиной-ведущей новостей RTE. Работала на Ирландском телевидении.