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45 минут назад

Умерла ирландская актриса Дейдра Перселл

Российская Газета

Утром 13 февраля в возрасте 77 лет скончалась Дейдра Перселл, ирландская актриса, писательница, сценаристка, радио- и телеведущая.

Умерла ирландская актриса Дейдра Перселл
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об этом сообщили в пресс-службе Abbey Theatre, где работала актриса. Причиной стал внезапный инсульт.

Перселл родилась в 1945 году и выросла в Дублине. Среднее образование получила в католической школе Гортнорского аббатства. Вела музыкальную программу на RTE Lyric FM и новости на RTE Radio 1, где познакомилась со своим будущим мужем. Была первой женщиной-ведущей новостей RTE. Работала на Ирландском телевидении.

Дейдра Перселл опубликовала дюжину романов, часть которых выбились в списки национальных бестселлеров. Ее самый известный роман "Влюбиться в танцовщицу" был экранизирован в формате сериала. Одну из ролей в шоу сыграл ирландский актер Лиам Каннингэм, Давос Сиворт, Луковый Рыцарь из "Игры престолов".

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