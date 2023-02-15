Звезда "Холопа" рассказала о своей роли в сериале "Стрим"

Интервью с актрисой и режиссером Ольгой Дибцевой.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

- В "Стриме" показаны взаимоотношения учителей и учеников, а также детей между собой. Какими вам запомнились школьные годы? Сталкивались ли вы с буллингом, как главный герой сериала?

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- Мои школьные годы пришлись на конец 90-х, прошли в Петербурге, и это было, конечно, очень сложное время. Воспоминания о школе у меня разные, полярные. Были учителя, которые меня обожали, но были и те, кто ненавидел и травил.

Помню, как моя учительница за 70, у которой, как я уже потом поняла, были проблемы с психикой, считала себя молодой девчонкой - ярко красилась, носила подростковые вещи. Она флиртовала с моими одноклассниками - по сути, детьми - и считала меня своей конкуренткой, оскорбляла, следила за мной, устраивала слежки из кустов, а на педсоветах говорила, что я девушка легкого поведения и из меня вырастет непонятно что.

Это было ужасно! Я плакала, боялась ходить в школу, и при этом на мою сторону никто не вставал, родители говорили, что я просто не хочу учиться, а учительница пытается сделать из меня человека. Во взрослом возрасте я прорабатывала эту ситуацию с психологом.

Но в то же время были и прекрасные моменты. У меня есть лучшая подруга, мы со школьных времен до сих пор общаемся каждый день.

- В отзывах в сети сериал называют "простоватым". Что вы можете сказать по этому поводу?

- Мне сериал не кажется простоватым. Хотя в целом это же здорово, когда простая история может трогать сердца людей. Искренние вещи о простых человеческих чувствах рассказывать трудно.

Мне нравится сериал "Стрим", я вообще обожаю сериалы и фильмы про школу – и советские, и современные. В "Стриме" отличная режиссура и очень трогательный главный герой.

- В Telegram-канале вы писали, что у вашей героини в "Стриме" непростая судьба. Какой вы ее видите?

- Моей героине, географичке, жить действительно непросто: она привыкла к страстям, яркой жизни, а муж у нее обычный человек, хороший и добрый, но при этом, по ее меркам, скучный. И физрук, герой Антона Филипенко, дает ей эти страсти, в которые она, как в омут, кидается и страдает. Жить на таких эмоциях сложно, но многие любят.

- Ваша героиня изменила мужу с физруком, но супруг ее простил. Почему, по вашему мнению, она так поступила? Смогли бы вы простить неверность?

- Она так поступила, потому что ей скучно. Она витальная женщина, страстная, перечитала книг и пересмотрела сериалов, и ей кажется, что у нее все должно быть иначе, ей хочется драйва. И вместо того, чтобы направить свою энергию в хорошее русло, она пускается в измены. Мне ее история близка в том плане, что у меня тоже много энергии, я огненная женщина, но научилась направлять эту энергию в созидание. А моя героиня не научилась. С неверностью не сталкивалась, гипотетически ответить на этот вопрос не могу.

- Вы упомянули Антона Филипенко, с которым также сыграли в "Барабашке" и "Дне города". Комфортно ли вам с ним работать? И какой в целом была атмосфера на съемках, что запомнилось?

- Да, и еще Антон сыграл одну из главных ролей в моем фильме "Я - богиня", который я написала как сценарист и сняла как режиссер. Антон - мой любимейший партнер и актер, а еще он мой друг.

Сниматься в "Стриме" мне очень понравилось, хотя было трудно, потому что в это же время у меня шла подготовка к съемкам моего полного метра в качестве режиссера в Питере. Я работала с утра до ночи и была очень уставшей, но все меня сильно поддерживали. А запомнились мне со съемок "Стрима" наша атмосфера и сам город Дзержинский – я кайфовала каждый раз, когда туда приезжала, это очень зеленый, приятный, тихий городок, и школа мне напомнила мое детство.

- Вы часто снимаетесь в комедийных проектах. Вам больше нравится работать над драматическим или комедийным персонажем? Что сложнее?

- Мне нравится стык, совмещение комедии, драмы и трагедии, потому что наша реальная жизнь такая и есть - со смехом и слезами. Читая произведения Гоголя, Салтыкова-Щедрина, можно и посмеяться, и поплакать, сейчас такой жанр называют "драмеди". Над судьбой моей героини Риты из сериала Анны Пармас "Нереалити" тоже можно и посмеяться, и поплакать. И, кстати, сыграть и достоверно, и смешно - очень сложно, но я это могу. Смех всегда побеждает страх, это мое правило жизни.

- Вы также поучаствовали в написании сценария к "Барабашке". Как пришли к работе в подобном амплуа?

- Я два года училась на режиссера в Московской Школе Кино у Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского, сама писала и снимала короткие метры. Мой фильм "Добрый день" с Александром Палем даже попал на Каннский кинофестиваль. После того как я закончила обучение, меня позвали работать на киностудию "Лукфильм", где Хлебников является продюсером. Именно там и родился проект "Барабашка", мы написали его с моим соавтором и однокурсником Александром Собичевским. Фильм "Я - богиня", который скоро выйдет, мы тоже писали вместе.

Сериал "Барабашка" придуман по мотивам нашей жизни на карантине. Я играю в нем практически себя, и истории в сериале вдохновлены моими отношений с папой, мужем, здесь много личных вещей. Мне хочется самой писать и снимать кино, это всегда было моей мечтой, а теперь она сбывается, я очень этому рада.

- На какой стадии сейчас находится проект "Я - богиня"?

- Фильм монтируют, делают звук, композитор пишет музыку. Дату выхода я еще не знаю, но скажу, что фильм должен выйти в этом году.

- Почему вы захотели рассказать историю женщины, которая в одночасье решилась кардинально изменить себя? Это отчасти автобиография? Были ли у вас похожие ситуации?

- Да, я постоянно работаю над собой - больше десяти лет провела в кабинетах психологов, на групповой и индивидуальной терапии, в путешествиях в поисках себя… Это абсолютно моя история. Когда я училась в МШК на режиссера, снимала документальное кино про женщину, которая пришла на тренинг по поиску мужчин, где женщин убеждали, что мужчина - это только источник денег, а за богатыми нужно охотиться, что любовь придумали мужчины, которые не хотят платить женщинам. Меня так поразила эта история и то, на что женщины готовы ради богатых мужчин, что об этом я решила сделать и художественный фильм. Много знаю про эти тренинги, про то, как женщины себя на них чувствуют и как себя потом ведут.

- Как проходил кастинг? Почему на главную роль вы выбрали Сашу Бортич?

- Мы с Александром Собичевским писали сценарий почти три года. Было 16 вариантов сценария. Так же скрупулезно мы подходили и к поиску главной героини. Мне нужна была актриса, которая сможет полноценно чувствовать, про что эта история. Которая не будет играть роль, а заговорит языком этого сценария. Пробы шли почти год. Сразу Сашу мы не звали, мне почему-то казалось, что она слишком молодая для этой роли. Но когда я уже отчаялась найти героиню, Хлебников, продюсер проекта, сказал - надо звать Бортич на пробы.

Саша пришла, и с первой сцены стало понятно - вот она, моя героиня. Она смогла так оживить этот сценарий! Столько юмора, легкости, импровизации принесла. И сама была в восторге от истории, очень хотела у нас сниматься. Саша - настоящая звезда. Моя режиссерская работа с главной героиней закончилась на кастинге, я просто увидела, что это Саша.

- Есть ли еще проекты, которые вы хотели бы снять?

- Да, конечно, у меня несколько проектов в производстве - и сериалы, и полные метры. Мне хотелось бы снять кино о 90-х в Петербурге. Историю своего детства и взросления. Там было очень страшно и очень классно одновременно. Я работаю под началом креативного и генерального продюсеров Бориса Хлебникова и Александра Плотникова на киностудии "Лукфильм", создаю новые проекты, ищу авторов, и с моим постоянным соавтором Александром Собичевским мы делаем новые истории.

- Есть мнение, что актерство - начало пути в режиссуру. Согласны ли с этим? И по какую сторону объектива вам комфортнее работать?

- Нет, это две совершенно разные профессии. Режиссер мыслит, он должен анализировать жизнь, у него метафорическое мышление. У актера совсем другие задачи и другая природа работы. Просто у меня так получилось: есть и то, и другое. Мне комфортно быть и режиссером, и актрисой. Кстати, в своем фильме я тоже сыграла одну из главных ролей.

- С вашей короткометражкой "Добрый день" вы поехали в Канны и получили множество наград. Были ли вы уверены в ее международном успехе?

- Ой, нет! Я сняла эту короткометражку у себя дома за два дня, чтобы проверить, могу ли быть режиссером или нет. Легко отнеслась к процессу - можно сказать, разгильдяйски. И когда увидела первый монтаж, мне фильм вообще не понравился, я про него забыла. А потом его посмотрела моя подруга и убедила доделать, отправить на фестивали. Подругу я послушала, и оказалось, что фильм стал просто рвать российские и международные кинофестивали. А я в числе пяти лучших молодых режиссеров года поехала на Каннский международный кинофестиваль.

- В Каннах вы познакомились и сумели пообщаться с Дэвидом Линчем. Каким он вам показался, о чем беседовали?

- Это было чудо! Я выросла на "Твин Пиксе": когда сериал вышел в России, мне было 6 лет, и я смотрела его на черно-белом телевизоре у бабушки. Мир режиссера просто свел меня с ума, я пересматривала "Твин Пикс" и всего Линча сотни раз. И в 2017-м, когда меня с моим фильмом позвали на кинофестиваль, Линч как раз привез свой третий сезон "Твин Пикса" в Канны. Безумное совпадение!

Я чудом достала билет на показ, потому что все хотели на премьеру. Сидела через несколько человек от Линча, мне это казалось просто невероятным. А потом я вышла из зала - и мне навстречу шел Линч со своей женой! У меня душа ушла в пятки, я подошла к нему и сказала, что являюсь его фанаткой с шести лет. А Дэвид ответил: "Give me your heart"; - и мы обнялись. Я ушла на ватных ногах. О таком даже не мечтала.

- Кого из режиссеров вы можете назвать своим кумиром? И почему?

- Это Борис Хлебников. Лучший российский режиссер. Когда мне было 15 лет и я еще не думала ни об актерстве, ни о режиссуре, вышел его фильм "Коктебель". Смотрела его в Петербурге, в кинотеатре "Родина", и он поразил мое сердце. Потом были фильмы "Свободное плавание" и "Сумасшедшая помощь", которые знаю наизусть. Хлебников был моим самым-самым любимым режиссером, недосягаемой величиной. И когда меня в 2012 году утвердили в сериал, где режиссером был Борис, я не могла в это поверить. Это был сериал "Озабоченные".

Годы работы с Хлебниковым и учеба у него режиссуре меня изменили. Он для меня невероятный авторитет, я его очень люблю, и это чудо, что в моей жизни есть такой человек.

- У вас напряженный график. Как совмещаете работу и семью?

- Это непросто, я часто страдаю из-за того, что у меня не хватает времени на семью и ребенка. Когда я снимала кино в Питере, два месяца не видела дочку, она осталась в Москве с папой. Но если ты хочешь быть успешным и состоявшимся в работе, за это приходится платить свою цену. Хотя глобально я счастлива.

- Вы говорили, что роды были одним из лучших моментов вашей жизни. И недавно также признались, что хотели бы второго ребенка. Скажите, насколько материнство повлияло на вас? Сильно ли изменились?

- Очень! У меня было ощущение, что на родах старая Оля - страдающая, зацикленная на травмах и проблемах - ушла, умерла и появилась новая. Есть такое выражение в православии, что женщина спасается чадородием, и это оказалось абсолютно про меня, я почувствовала спасение души, стала полноценным человеком. Страхи и комплексы ушли, дочь подарила мне новую меня. Мамой быть очень круто.

- Вы сказали, что у вас не было пышного свадебного торжества, потому что вам с мужем это просто не близко. При этом кажется, что актерская профессия подразумевает медийность. Сложно ли разграничивать открытость профессии и личную жизнь?

- Эту медийную пышность - наряжаться на красные дорожки, строить из себя что-то, чего ты из себя не представляешь - я не люблю, мне это трудно и забирает много сил. Мне хочется снимать кино, писать сценарии, проводить время с дочкой и мужем. Мне импонирует простота жизни, а медийность предполагает постоянное внимание.

- Есть ли проект, съемки в котором вам больше всего запомнились?

- Наверное, это сериал Бориса Хлебникова "Озабоченные". Это был переломный момент жизни, с этого сериала вообще начался период драмеди в русских сериалах, он стал классикой, а я больше начала понимать, что хочу играть и решила быть режиссером. Съемки длились три года и были трудными, но классными.

- Какие у вас планы на будущее?

- Планов очень много, мы снимаем "Холоп 2", снимаем второй сезон сериала "Семейка" с Борисом Дергачевым. Монтирую свой фильм "Я - богиня". В разработке у меня разные проекты, также в запуске и актерские работы, но я пока не обо всем могу рассказать.